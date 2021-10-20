Терехов против Добкина, или Симулякр и его коронавирусные схемы

20.10.2021 15:56 (Мск), Харьков, Яков Бабаевский

Новости Украины

Противостояние Михаила Добкина и Игоря Терехова на мэрских выборах в Харькове напоминает борьбу доброго молодца с симулякром. Вроде бы первый набирает обороты, а второй на каждом шагу сдувается, как резиновое изделие… Но не всё так однозначно.

Какие бы убедительные удары в заочной полемике не наносил Добкин своему вялому сопернику, кажется, Терехову всё как с гуся вода. Как бы откровенно не лажал и.о. городского головы, в общей картине боя не наблюдается резких изменений.

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Напрашивается сравнение сегодняшних выборов с давней кампанией, когда Добкин в 2006 году обыграл действующего мэра Шумилкина. Тогда сыграла свою роль главная претензия к мэру: его стремительное переобувание в воздухе во время оранжевого майдана. Шумилкин, метнувшийся под крыло к Арсену Авакову (тогдашнему губернатору и соратнику Виктора Ющенко), проиграл на выборах мэрское кресло.

Сейчас Терехов в чем-то повторяет этот маневр. С осени прошлого года, проворачивая политическую аферу, которую пытались представить как форс-мажорный «транзит городской власти», нынешний и.о. городского головы танцевал под дудку Авакова. Это роднит его с Шумилкиным. Но в довесок к этому за Тереховым тянется такой шлейф скандалов и «зашкваров», что никакому Шумилкину и не снился.

Однако если выборы 2006 года Добкин выиграл за явным преимуществом, то сейчас нет уверенности в его победе. Понятно, что верить сегодняшним опросам в силу их «специфичности», не стоит. Но если в битве за Харьков возьмет верх Терехов, это будет означать одно: «новый порядок» успешно прижился.

Дело не только в том, как восьмой год орошается и удобряется свидомыми идеологическими нечистотами электоральное поле. Сама политическая игра переформатирована настолько, что в «первой столице» становится возможной победа безликого симулякра, выдвинувшегося от фиктивной политической силы, над «народным самовыдвиженцем», который действительно ориентирован на большинство харьковчан.

Еще весной стало понятно, что недалекая команда Терехова выбрала «обезьянью тактику». Добкин собирается традиционно доставить в Харьков из Иерусалима Благодатный огонь — Терехов посылает гонца, который должен опередить соперника. Ну, это как если бы обезьяна на дрезине ехала впереди паровоза и дразнила машиниста кранным «тузом»: я раньше приеду на эту станцию.

Этой тактики тереховцы придерживаются на протяжении всей предвыборной кампании. Выходит газета «Время Добкина», которую раздают у метро, — надо перебить ее фейковым выпуском с таким же названием. Добкин напоминает о немалой работе, проделанной на посту мэра, — Терехов выпускает ролики, где умудряется присвоить себе заслуги не только Кернеса, но и Добкина.

И вот очередное проявление этой обезьяньей тактики. В октябре окончательно стало понятно, что городская власть с позорно провалила антиковидные мероприятия и обрекла «первую столицу» на новые проблемы.

18 октября Михаил Добкин пишет в соцсетях:

«Сегодня горсовет официально признал, что в Харькове не осталось ни одной койки с кислородом. Трусливо выставили на пресс-конференцию зам директора департамента, которая ничего не решает, в то время, когда продолжается гастроль временного и.о. мэра по городским зонам отдыха. Учитывая негативную тенденцию и беспомощность временной власти, мы своими силами приступили к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова. Подрядчиков мало, сроки сжатые, но уже в ближайшее время это даст плюс 35-40 точек доступа к поточному кислороду для тяжелых больных. Не больше, потому что нужно сохранить давление в трассе. Уже установлен новый редуктор, краны для подключения к основной трассе и самой кислородной бочке. Сейчас идут работы по монтажу уже в самом корпусе больницы. Параллельно ищем возможности увеличивать количество точек доступа в других больницах».

На следующий день городская власть выставляет на брифинг «бабу Свету» — заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

Она уверяет, что нет недостатка в койках для коронавирусных пациентов из 1540 мест заняты 1145) и нет проблем с кислородом. Правда, «баба Света» забывает уточнить, за счет чего увеличили количество коек: под коронавирусных больных выделили места в «чернобыльской» больнице и роддоме.

Да и реляции о свободных местах — шелудивое вранье городской власти. Украинская служба ВВС цитирует свидетельство волонтерки Леси Литвиновой, возглавляющей благотворительный фонд «Свои»:

«Три звонка из четырех — из Харькова. Мест нет. Нигде. Никаких. Скорые не успевают приезжать. Сатурация 30, сатурация 20. Никто не может помочь. Никакие деньги, никакие связи, никакие звонки. Система не справилась. Умирать придется дома».

Это объясняет, каким образом хитросделанная старушка Горбунова-Рубан обеспечивает нужную статистику.

По словам чиновницы, идет работа по увеличению точек централизованной подачи кислорода. Она обещает, что в 8-й больнице появится еще 60 точек. Но на самом деле этот жалкий лепет чиновницы демонстрирует лишь динамику провалов городской власти. За несколько дней до того, как Горбунов-Рубан отчиталась о только планируемых 60 точках, Добкин в частном порядке обеспечил 40 точек: это 20 скорых со стационарным кислородом для перевозки тяжёлых пациентов и 20 бригад с переносными кислородными баллонами.

Кислородные точки от Добкина.

Еще 5 октября Добкин заявлял о катастрофической ситуации с кислородными концентраторами, переполненностью больниц и нехваткой врачей для ковидных пациентов.

С начала октября он пинал оборзевшую городскую власть:

«Каждый новый день по данным МОЗ приносит новые «рекорды» по количеству ковидных больных в Харькове. Любители бегемотов и пиара до сих пор не понимают, что в глазах медиков они выглядят ещё и любителями в вопросах здравоохранения. А в глазах людей — жадными, беспомощными дилетантами. И ещё. Каждая новая ковидная трагедия, произошедшая от бездействий временной власти — гвоздь в их крышку!».

А Терехову понадобилась неделя, чтоб «отдуплить», что нужно всё же созвать сессию горсовета в связи с «внезапными» коронавирусными проблемами.

Бегемоты упомянуты Добкиным не для красного словца. Во время пандемии Терехов озаботился реконструкцией Харьковского зоопарка. Вернее, освоением денег на нее. В итоге областная прокуратура, после депутатского обращения кандидата в мэры Алины Мустафаевой, открыла уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции зоопарка.

Более того, Терехов и его родственнички нехило состригли купоны с коронавирусной темы. Оказывается, и так можно было…

Об этой афере Терехова и его окружения уже поведали и программа «Цена вопроса», и Вihus.info

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По сути, благотворительные сборы, которые были сделаны с первых месяцев пандемии, в том числе и на тесты ПЦР, шли в карман семьи Терехова в процессе реализации простой и наглой схемы.

Это выглядит примерно так: похерив создание коммунальной лаборатории для анализа ПЦР-тестов, планировавшееся еще Кернесом, его «наследник» отдает закупленное на благотворительные взносы оборудование частной компании «Медикал Адванст». Ее совладельцем является депутат облсовета Анна Кузнецова. Это близкая соратница Терехова, которая допущена к телу и. о. городского головы даже во время турецкого отпуска.

Игорь Терехов и Анна Кузнецова на отдыхе.

Кроме того, свою копеечку на заказах проведения ПЦР-тестов успела получить и сеть клиник «Он Лаб». Владелицами различных региональных подразделений «Он Лаб» числились и мать Игоря Терехова, и его бывшая жена.

И это лишь малая часть семейных схем и. о. городского головы. Добкин обещает покончить с ними. Конечно, «дай бог нашему теляти…» Дело лишь за малым.