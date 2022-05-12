Терехов загнал харьковских школьников в метро – там теперь идут уроки

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Новости Украины

На трех станциях Харьковского метрополитена ежедневно проводятся учебные занятия. Маленькие харьковчане могут получить знания по не менее 10 предметам. Об этом сообщает сайт харьковского горсовета.

«Педагоги выяснили учебные нужды школьников, пообщавшись с учениками и их родителями. Был организован коллектив небезразличных педагогов, которые вызвались проводить занятия в метро. Учеников объединили в три возрастных группы и составили расписание занятий, согласно которому с каждой группой ежедневно по будням проводится по два урока», – говорится в сообщении.

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Метро в Харькове приспособили не только под школьные аудитории, но и под пропагандистские цели. Так, сегодня ожидается выступление в харьковском метрополитене паяцев-гастролеров из «95 квартала», разьезжающих сейчас по Украине для «поднятия боевого духа» населения.

«Сегодня в Харьков приедут выступать представители (ну не артисты же) Квартала-95. В метро будут выступать. Но примечательно не это, а то, что на выступление в обязательном порядке настойчиво приглашают сотрудников некоторых коммунальных предприятий Харькова. Тем самым коммунальщикам, которым зарплату не очень-то платят, предлагают своим ходом добраться до «Исторического музея», чтобы полюбоваться на Кошевого и прочих квартальцев, и отправиться обратно в свои квартиры. Забота», – говорится в сообщении местного телеграм-канала «Харьков НАШ».

В связи с таким инновационным использованием метрополитена вспоминаются слова Петра Порошенко, сказанные им в начале карательной операции на Донбассе «Их дети будут жить в подвалах, наши дети будут ходить в школы». Теперь вот по закону кармы получается, что в подвалах и в подземельях метро живут дети на территориях, контролируемых киевским террористическим режимом, начавшим в 2014 году необьявленную войну против Донбасса.