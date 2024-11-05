«Термобельё, в первую очередь» – крымский волонтёр рассказала о потребностях фронта

С наступлением холодов у бойцов СВО появилась потребность в термобелье. Потребность в автотранспорте, медпрепаратах и коптерах не уменьшается вне зависимости от времени года и централизованных поставок.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила военный волонтёр Юлия Коба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы общаемся с ребятами, с разными подразделениями уже не один год. Поэтому каждый раз, когда выезжаем, на месте узнаём, чего не хватает. Периодически прилетают просьбы о помощи, когда, например, противник повредил какой-то транспорт и нужно срочно помочь. Огромное спасибо людям, которые отзываются. Причем мы принимаем помощь не только от крымчан – откликается вся Россия. Иногда приходят посылки из других регионов, и в коробке может быть всё что угодно, начиная от шерстяных носков и детских писем, заканчивая медицинскими препаратами, которые у нас в Крыму в дефиците, либо их доставка будет очень долгой», – подчеркнула она.

Крымские волонтеры отвозят гуманитарные грузы по нескольку раз в месяц. И помимо материальной поддержки, оказывают еще и моральную – прямая связь с стылом и ощущение его соучастия очень мотивирует бойцов. Не говоря уже о прямой заботе.

«Впереди зима. И хотелось бы, чтобы у каждого человека, который находится там, было несколько комплектов того же термобелья. А если говорить обобщённо, то сегодня значительная часть боёв происходит в воздухе – это коптеры, дроны. Мы очень активно шагаем в этом направлении вперёд, и это не может не радовать. Но есть моменты, когда хотелось бы быстрее доставить, восполнить потери. Не угасает потребность в автотранспорте, особенно у медиков. Увы, как это не ужасно звучит, но машины с красным крестом – это цель для нашего противника. Бьют умышленно. Только на моей памяти несколько раз, когда специально выслеживали, и я очень рада, что ребята остались живы. Но знаю так же случаи, когда, к сожалению, медики погибали», – подытожила Коба.