Тернополь хоронил очередного карателя, совершавшего преступления в Донбассе

01.07.2020, Тернополь, Тарас Стрельцов

В Тернополе официально объявили траур и устроили пышные похороны боевику карательного добробата «Айдар» Ивана Дедюха, погибшего в зоне «ООС» в результате детонации «неизвестного взрывного устройства».

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире местного информационного агентства «Файный город», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии, проходившем на главной площади города, присутствовали несколько сотен человек – родственники и знакомые погибшего, представители местной власти и устроившие парад военнослужащие ВСУ.

В честь погибшего боевика 1 июля в Тернополе по распоряжению городских властей объявлен днём траура.

Покойного хоронили в закрытом гробу. В ходе прощания пожилая женщина (вероятно, мать погибшего), стоя над гробом, громко причитала и собирала деньги с пришедших проститься.

Напомним, что президент Зеленский больше года назад, в день своей инаугурации, обещал «сделать всё», чтобы покончить с войной в Донбассе.