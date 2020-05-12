12.05.2020, Ровно, Андрей Шевцов
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Тернопольские артиллеристы похвастались, как их учат стрелять по Донбассу


Украинские военные, которые чуть ли не ежедневно обстреливают мирных жителей Донбасса, рассказали о своих артиллерийских учениях.

Об этом сказано в сюжете телеканала «Т1 Новыны», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете идет речь о тернопольских артиллеристах, которые в течение месяца на полигоне города Ровно проходили интенсивную подготовку перед отправкой на Донбасс.

«Задача была в том, чтобы не допустить внезапного нападения противника и диверсантов противника на украинские командные пункты, обеспечить командованию нормальную работу по корректированию огня по уничтожению противника», – заявил на видео некий командир роты охраны с позывным Захар.

Василий Бойко, военнослужащий отдельной артиллерийской бригады добавил: «Основная цель – погасить огнем силы противника. Отрабатывали маскирование, были перекаты».

В сюжете рассказали, что «условия обучения были максимально приближены к реальным». «Стрельба из пушек, противотанковых артиллерийских систем управляемого действия, а также из стрелкового оружия. Все это – подготовка к реальной войне, которая продолжается на Востоке», – заявили в сюжете.

На записи видно, как артиллеристы «нарабатывают навыки» по артиллерийской стрельбе.

В заключении командир воинской части А3215 Сергей Баранов подытожил, что «закончилась подготовка части для выполнения заданий в зоне ООС».

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