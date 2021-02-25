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25.02.2021, Тернополь, Тарас Стрельцов
 
Газ, Дзен, Западная Украина, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Энергетика
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Тернопольские депутаты потребовали у Зе-команды немедленно прекратить закупку электричества в РФ

Новости Украины

Депутаты Тернопольского районного совета приняли решение обратиться к президенту Украины, Кабмину и Верховной раде с требованием прекратить покупки энергоносителей у «агрессора».

Об этом сообщили в эфире местного телеканала «Т1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Свою бесхозяйственность власть пытается замаскировать заботой о людях и покупать, по их словам, «дешёвые энергоносители» у РФ. Мы убеждены, что необходимо работать на Украине – мы добываем собственную электроэнергию, собственный газ. У нас нет потребности покупать это у страны-агрессора.

Поэтому призываем власть прекратить эту тенденцию по закупке энергоносителей, которую они начали», – сказал депутат тернопольского райсовета Виктор Шумада.

Напомним, по признанию и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко, экстренные поставки электроэнергии из РФ позволили не допустить веерных отключений электричества на Украине.

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