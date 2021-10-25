Тернопольские первоклассники восхваляют Бандеру и обещают убивать

25.10.2021 16:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Наряженные в вышиванки и фуражки УПА первоклассники из Тернополя исполнили песню о Степане Бандере и убийстве врагов Украины.

Соответствующую видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете первоклассники, стоя у школьной доски, зачитывают слова песни.

«Отец наш – Бандера, Украина – мать.

Мы за Украину будем убивать», – пропели дети.

Также первоклассники завершили своё выступление приветствием украинских националистов «Слава Украине – героям слава».

Комментируя произошедшее, Алексей Журавко отметил, что на Украине сейчас растёт потерянное поколение.

«Поколение потерянных детей. Больше никак это назвать нельзя. Самое страшное, когда родители не борются с этим ужасом. Детей превращают в зомби. Отбирают у них будущее, готовя их стать пушечным мясом», – написал он.

Бывший депутат добавил, что совсем скоро эти детишки станут совершеннолетними нацистами – прославляющими Степна Бандеру и враждебными всему русскому и советскому.

«Это означает агрессивность, ненависть к собственному народу, и вечную вражду. Мне стыдно за таких родителей, страшно за будущее страны. Именно этими детьми вы растерзаете страну на клочья. Придет время, мамы, папы, и вы пожалеете о таком воспитании своих чад. Они не будут думать о вашей старости, как цветы на вашей могилке положить. Они просто будут на своем пути разрушать все, вырастая бесчеловечными оскотинелыми существами», – резюмировал Журавко.