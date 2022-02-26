«Тероборона» Одессы анонсировала экспроприацию у местных аптек
Аптеки города Одессы должны бесплатно удовлетворить все медицинские потребности «территориальной обороны».
Это следует из обращения местного «волонтёра» Натальи Карташовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Собственники аптек, ваша помощь сейчас очень нужна. Есть списки медицинских потребностей по бригадам ВСУ. Конечно же, бесплатно. Пишите в личные, буду бросать списки и скажу куда везти», – написала Карташова.
Также тероборона Одессы опубликовала список того, в чем нуждается на данный момент. Среди необходимого медицинские перчатки, тушёнка, ноутбуки, наборы для чистки оружия, веники и совки.
Кроме того, в местных СМИ появилось обращение украинских националистов с призывом готовить коктейли Молотова для встречи русских.
«Мы продолжаем готовиться к встрече врага, тысячи коктейлей приготовили «бармены» Одессы», – цитируют СМИ глава наци-организации «Уличный фронт» радикала Демьяна Ганула.
Он также посоветовал одесситам не посещать пляжи, поскольку они все заминированы и призвал сообщать националистам обо всём подозрительном.
«Любую информацию сбрасывайте в приват, мы ее обработаем и отреагируем. Отметки на дороге/тротуаре/деревьях. Цветной свет из окон домов, подозрительные предметы и лица. Сейчас именно ты можешь помочь ВСУ»,– написал Ганул в своём блоге.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» публиковал материал о тотальном мародёрстве в подконтрольных Украине городах.
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