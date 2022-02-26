«Тероборона» Одессы анонсировала экспроприацию у местных аптек

26.02.2022  15:52 (Мск), Одесса
Игорь Шаповалов.  
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нацизм, Одесса, Украина
Новости Украины

Аптеки города Одессы должны бесплатно удовлетворить все медицинские потребности «территориальной обороны».

Это следует из обращения местного «волонтёра» Натальи Карташовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Аптеки города Одессы должны бесплатно удовлетворить все медицинские потребности «территориальной обороны». Это следует из...

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«Собственники аптек, ваша помощь сейчас очень нужна. Есть списки медицинских потребностей по бригадам ВСУ.  Конечно же, бесплатно. Пишите в личные, буду бросать списки и скажу куда везти», – написала Карташова.

Также тероборона Одессы опубликовала список того, в чем нуждается на данный момент. Среди необходимого медицинские перчатки, тушёнка, ноутбуки, наборы для чистки оружия, веники и совки.

Кроме того, в местных СМИ появилось обращение украинских националистов с призывом готовить коктейли Молотова для встречи русских.

«Мы продолжаем готовиться к встрече врага, тысячи коктейлей приготовили «бармены» Одессы», – цитируют СМИ глава наци-организации «Уличный фронт» радикала Демьяна Ганула.

Он также посоветовал одесситам не посещать пляжи, поскольку они все заминированы и призвал сообщать националистам обо всём подозрительном.

«Любую информацию сбрасывайте в приват, мы ее обработаем и отреагируем. Отметки на дороге/тротуаре/деревьях. Цветной свет из окон домов, подозрительные предметы и лица. Сейчас именно ты можешь помочь ВСУ»,– написал Ганул в своём блоге.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» публиковал материал о тотальном мародёрстве в подконтрольных Украине городах.

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