Терпение на исходе – Европа устала от шпионажа США

03.06.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Скандал с прослушиванием европейских политиков американскими спецслужбами лишний раз подтверждает истинное отношение Вашингтона к европейским «союзникам». Это отношение стало понятным за много лет до публикации датских СМИ.

Все подтвердилось, когда известный американский бывший сотрудник разведки Эдуард Сноуден рассказал про существование глобальной слежки за всеми лицами, представляющими интерес для власти США.

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Нынешний скандал обнаружен датскими СМИ, он всего лишь напоминание о том, как действуют американские спецслужбы в Европе и как выглядит евроатлантическое «сотрудничество» на практике.

Любопытно, что американцы прослушивают, в первую очередь, политиков и лидеров тех стран, которые рассматривают вариант независимого от США вектора внешней и оборонной политики. Это, прежде всего, Германия и Франция. Немцы и французы начали сомневаться в целесообразности «партнерства» с Вашингтоном относительно давно. Данная тенденция стала особенно заметной во время президентского срока Дональда Трампа, который откровенно признавал, что Европа является с точки зрения экономических и глобальных интересов Белого дома скорее соперником, чем союзником.

Откровенность американского руководства закончилась после прихода к власти Джо Байдена. Новый американский лидер еще на мюнхенской конференции безопасности заявил, что США «возвращаются» в Европу. Возвращение Америки означает, что европейцам запрещено даже думать про самостоятельную внешнюю политику. Особенно это касается отношений Евросоюза с Россией и Китаем, которые воспринимаются Вашингтоном как вражеские центры силы.

Чтобы отвлечь внимание от настоящих, разведывательных операции в Европе, подконтрольные Вашингтону информационные ресурсы раскручивают постоянную истерию по поводу активности …российских и – в меньшей степени – китайских разведок на континенте.

Охота на ведьм продолжается, а тем временем в Европе продолжает действовать сеть разведывательных органов США. Среди их сотрудников не только индивидуальные лица из разных стран ЕС, но и все разведывательные структуры отдельных стран ЕС, например, Дании.

Таким образом, европейские политики подвергаются угрозам шантажа даже в собственных странах, вынуждены внимательно следить за тем, что говорят про «партнерство» с Вашингтоном, чтобы не попасть в поле зрения американских спецслужб, пользующихся поддержкой местных разведчиков, которые лишь формально контролируются местными, европейскими политиками. За «датским скандалом» последуют другие, нет сомнений. Вопрос в том, насколько европейский политический класс готов терпеть нынешние, поставленные Вашингтоном условия «сотрудничества».

Как минимум часть политических сил на континенте, готова к совершенно новому подходу к США. Любые публикации европейских СМИ, разоблачающие активность американской разведки, полезный стимул для переосмысления основ внешней и оборонной политики ЕС в целом и отдельных стран – членов союза.