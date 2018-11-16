Терпению РФ в Азовском море приходит конец

16.11.2018

Российская Федерация может в считанные минуты перекрыть Азовское море для движения любого украинского плавсредства.

Об этом в своем блоге заявил сенатор Совета Федерации Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, задержания, аресты и похищения Украиной российских судов, а также ведение списка «нарушителей», заходивших в порты Крыма, – это беспредел, который может спровоцировать РФ на жесткие действия.

«Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма. Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашении об Азовском море, от которого только она и пострадает», – заявил Клинцевич.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов исключил вероятность прохода кораблей НАТО через Керченский пролив.