«Терпеть и мерзнуть». Рабинович объявил о «начале конца Украины»

01.11.2021 16:48 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине разгорелся серьёзный экономический кризис, дорожают все товары и стремительно падает заработная плата, а энергетическая сфера в шаге от катастрофы.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При нынешней власти управление происходит неплохо. Подорожали только два вида товаров – продовольственные и непродовольственные. Зато подешевел труд и цена жизни», – сказал Рабинович.

Он напомнил, что Украина испытывает колоссальный дефицит энергоресурсов, и всё, что остаётся Киеву – это просить подачки у западных «партнёров».

«В энергетической сфере – начало конца. Мы за шаг до катастрофы, без преувеличения. Напомню – вы слезли с российской нефтяной иглы, газовой иглы, электрической иглы. Вы поссорились с белорусами и не только. И теперь ничего не остаётся, кроме как клянчить у всех энергоресурсы, и при этом удивляться: почему нам никто ничего не даёт?», – отметил депутат.

«Те, кто нам говорил «Не берите у России газ и электрику», Литва и Молдавия, быстренько сами всё закупили, когда речь пошла об их народах. А украинцам остаётся терпеть и мёрзнуть», – резюмировал депутат.