«Терпеть не может альфа-самцов»: неадекватность Макрона легко объяснима – эксперт
Новый «бонапарт» Эммануэль Макрон своей воинственной риторикой стремиться пробить себе пост в Евросоюзе или НАТО. Как латентный гей, французский президент на дух не переносит альфа-самцов Трампа и Путина.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно говорить не только об агрессивности, но и о какой-то неадекватности Макрона и европейских лидеров. Я разговаривал с британцами, приватная беседа была. Они говорят, что Европейский союз проведёт милитаризацию на 700 млрд евро. Я спрашиваю, а вы можете объяснить, если война на Украине будет завершена, зачем им милитаризация экономики? Построение военно-промышленного комплекса?
Если не считать вспышки на Украине и в секторе Газа – войн в мире особенно нет. Зачем тратить 700 млрд евро? Это чудовищные деньги, и они пойдут на милитаризацию экономики с перспективой значительного снижения уровня жизни», – подчеркнул эксперт.
По его оценке, неадекватность Макрона подтверждают его заявления о якобы российских кибератаках на европейские больницы, о нарушенных Москвой Минских соглашениях, при том что лидеры Франции и Германии признались – целью договора было выиграть время для милитаризации украинского режима.
«Мне представляется, что такими выступлениями Макрон думает не столько о Европе и Украине, сколько о своей личной политической карьере и психологическом эго. Макрон ненавидит Путина и Трампа, потому что они альфа-самцы, а он скрытый гей. Даже боится сказать о том, что он гей.
Плюс к этому у Макрона заканчиваются президентские сроки, и ему нужно найти какое-то место. Он хочет найти себя либо лидером Евросоюза в максимальном варианте, либо лидером НАТО. Он ещё молод, энергичен, с большим опытом – и стремится сделать себе хорошее резюме, чтобы быть соискателем поста главы Еврокомиссии, Евросовета или НАТО», – заключил Марков.
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