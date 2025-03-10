«Терпеть не может альфа-самцов»: неадекватность Макрона легко объяснима – эксперт

Катя Добрина.  
10.03.2025 16:42
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, Франция


Новый «бонапарт» Эммануэль Макрон своей воинственной риторикой стремиться пробить себе пост в Евросоюзе или НАТО. Как латентный гей, французский президент на дух не переносит альфа-самцов Трампа и Путина.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый «бонапарт» Эммануэль Макрон своей воинственной риторикой стремиться пробить себе пост в Евросоюзе или...

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«Нужно говорить не только об агрессивности, но и о какой-то неадекватности Макрона и европейских лидеров. Я разговаривал с британцами, приватная беседа была. Они говорят, что Европейский союз проведёт милитаризацию на 700 млрд евро. Я спрашиваю, а вы можете объяснить, если война на Украине будет завершена, зачем им милитаризация экономики? Построение военно-промышленного комплекса?

Если не считать вспышки на Украине и в секторе Газа – войн в мире особенно нет. Зачем тратить 700 млрд евро? Это чудовищные деньги, и они пойдут на милитаризацию экономики с перспективой значительного снижения уровня жизни», – подчеркнул эксперт.

По его оценке, неадекватность Макрона подтверждают его заявления о якобы российских кибератаках на европейские больницы, о нарушенных Москвой Минских соглашениях, при том что лидеры Франции и Германии признались – целью договора было выиграть время для милитаризации украинского режима.

«Мне представляется, что такими выступлениями Макрон думает не столько о Европе и Украине, сколько о своей личной политической карьере и психологическом эго. Макрон ненавидит Путина и Трампа, потому что они альфа-самцы, а он скрытый гей. Даже боится сказать о том, что он гей.

Плюс к этому у Макрона заканчиваются президентские сроки, и ему нужно найти какое-то место. Он хочет найти себя либо лидером Евросоюза в максимальном варианте, либо лидером НАТО. Он ещё молод, энергичен, с большим опытом – и стремится сделать себе хорошее резюме, чтобы быть соискателем поста главы Еврокомиссии, Евросовета или НАТО», – заключил Марков.

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