«Терпеть три года» – рынок жилья в Крыму ждёт смены настроения у Набиуллиной

Любовь Смирнова.  
23.10.2024 18:49
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 294
 
Дзен, Крым, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Цены


Ипотечный кредит на покупку жилья с рук стал недоступным при минимальной ставке в 22%. Активные продажи идут только на первичном рынке недвижимости, где еще действуют льготные программы по пониженной ставке.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила директор агентства недвижимости, юрист Алёна Морозова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ипотечный кредит на покупку жилья с рук стал недоступным при минимальной ставке в 22%....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Стандартная ипотека на вторичный рынок сейчас становится всё менее доступной для граждан. Средняя ставка по банкам около 22% – это дорого. Поэтому в этот сектор сейчас заходит покупатель в основном с наличными. И конечно, так как нет одного из основных инструментов для покупки, жилья становится меньше.

Рынок первичной недвижимости благодаря драйверу семейной ипотеки сейчас достаточно стабилен и востребован. Но, опять-таки, недавно у нас произошли изменения, даже портрет покупателей по семейной ипотеке достаточно сузили. То есть, сейчас всё меньше граждан могут себе позволить покупку на первичном рынке недвижимости за счёт ипотечных средств.

Однако этот рынок ещё достаточно стабилен, он развивается быстрыми темпами, поскольку есть граждане, которые могут себе позволить приобрести жилье за наличные. Плюс дополнительные программы от застройщиков по рассрочке или оплате траншами», – пояснила она.

При существующей ставке приобретенная в кредит квартира на вторичном рынке за 10 миллионов рублей требует ежемесячной оплаты в 200 тысяч рублей только банковских процентов.

«Если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, то покупателю выгоднее снимать жилье. И отложенные на первоначальный взнос деньги положить на депозит, чтобы еще подкопить средств и что-то купить.

На мой взгляд, сейчас семья себе может позволить жильё на первичном рынке недвижимости за счёт семейной ипотеки, а вторичный рынок возможно проснётся в 2027 году, когда ставка ЦБ упадёт и кредиты станут более доступными», – заключила Морозова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть