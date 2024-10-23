«Терпеть три года» – рынок жилья в Крыму ждёт смены настроения у Набиуллиной

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Ипотечный кредит на покупку жилья с рук стал недоступным при минимальной ставке в 22%. Активные продажи идут только на первичном рынке недвижимости, где еще действуют льготные программы по пониженной ставке.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщила директор агентства недвижимости, юрист Алёна Морозова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стандартная ипотека на вторичный рынок сейчас становится всё менее доступной для граждан. Средняя ставка по банкам около 22% – это дорого. Поэтому в этот сектор сейчас заходит покупатель в основном с наличными. И конечно, так как нет одного из основных инструментов для покупки, жилья становится меньше. Рынок первичной недвижимости благодаря драйверу семейной ипотеки сейчас достаточно стабилен и востребован. Но, опять-таки, недавно у нас произошли изменения, даже портрет покупателей по семейной ипотеке достаточно сузили. То есть, сейчас всё меньше граждан могут себе позволить покупку на первичном рынке недвижимости за счёт ипотечных средств. Однако этот рынок ещё достаточно стабилен, он развивается быстрыми темпами, поскольку есть граждане, которые могут себе позволить приобрести жилье за наличные. Плюс дополнительные программы от застройщиков по рассрочке или оплате траншами», – пояснила она.

При существующей ставке приобретенная в кредит квартира на вторичном рынке за 10 миллионов рублей требует ежемесячной оплаты в 200 тысяч рублей только банковских процентов.

«Если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, то покупателю выгоднее снимать жилье. И отложенные на первоначальный взнос деньги положить на депозит, чтобы еще подкопить средств и что-то купить. На мой взгляд, сейчас семья себе может позволить жильё на первичном рынке недвижимости за счёт семейной ипотеки, а вторичный рынок возможно проснётся в 2027 году, когда ставка ЦБ упадёт и кредиты станут более доступными», – заключила Морозова.