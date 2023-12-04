«Терпим фиаско» – беглые либералы жалуются, что не могут дотянуться до «аудитории Путина»

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Беглой оппозиции не удается вести пропаганду среди населения России, дабы убедить его, что «все беды от Путина». Мало того – даже часть оппозиционно настроенных граждан РФ склоняется к тому, чтобы винить Запад.

Об этом на конференции «Европейский правозащитный диалог. Поиск выхода из повседневной катастрофы» в Берлине заявила руководитель финансируемого олигархом-иноагентом Михаилом Ходарковским проекта «Ковчег» иноагент Анастасия Буракова, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Мы пробовали и независимые медиа, и ютуб-каналы, но к сожалению, мы замыкаемся в большой, безусловно, но не превалирующей аудитории – и плохо дотягиваемся до аудитории, которая не подписана на независимые медиа и ютуб-каналы. Поэтому, на мой взгляд, нужно использовать любые методы, которыми мы можем дотянуться до другой аудитории, выстроить логическую цепочку между ухудшением уровня жизни, ситуации в стране и путинским режимом. Мы видим нарративы Кремля, которые обвиняют во всем уехавших, западные страны, разгоняют нарратив русофобии во всем мире, очень хорошо заходят, к сожалению, и на оппозиционную аудиторию», – переживала Буракова (на фото).

Он посетовала на то, что в соцсетях «царит засилье провоенных и прокремлевских нарративов», в то время как сторонники оппозиции испытывают апатию и усталость. К слову, у либералов полное раздолье в не заблокированном в России Телеграме, но, судя по всему, и там они проигрывают в информационной войне.