Терпящим поражение элитам Запада скоро ничего не останется, как устроить ядерную провокацию – Матвейчев

Коллективный Запад будет идти на разного рода провокации и ухищрения, чтобы гиперболизировать образ агрессивной России. Несомненно, сброс ядерной бомбы куда-либо – наилучший для этого вариант.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал депутат Государственной Думы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Через всевозможные стены информационные, которые они устраивают, вода всё равно сочится. По капельке, по капельке, всё равно люди ездят, а у них 30-40% в разных странах оппозиционный настрой к собственным режимам, эти люди достают контент из России, фотографии, видео. Каждый новый человек, который съездил в Россию, который показал полки наших магазинов, прошёлся по Москве, а ездят, в основном, конечно, Москва и Питер, и даже в любой другой город – результат был бы тот же самый. И они говорят: ребята, всё, что рассказывают наши средства массовой информации – враньё. Поэтому с каждым годом, с каждым месяцем – труднее это делать. Чтобы пугать Россией, нужно совершать всё новые и новые провокации, очередных каких-то «скрипалей», «навальных», иноагентов погибших и так далее. Постоянно что-то придумывать такое, чтобы опять Россия себя “агрессивно повела”. Поэтому провокация с атомным оружием, когда они скажут, что Россия бросила атомную бомбу, одна из самых вероятных для них, это просто напрашивается. Чтобы во всем обвинить, ещё и в этом, и, таким образом, заставить мобилизоваться», – считает он.

Аналогично, по мнению политика, провокационные ситуации могут возникнуть вокруг Приднестровья и Калининградской области.

«Устроить, например, им какие-то блокады. Россия начнёт деблокировать, мешать их действиям, и они скажут: ну, вот, очередное вторжение. Байден же говорил, что Россия не остановится на Украине, вот смотрите, Молдова и Прибалтика. А дальше Польша, дальше ещё что-то. Самой Польши я бы не опасался. История, в общем-то, особо не знает какой-то великой воинской доблести польской. Да, был эпизод во время Гражданской войны, когда побили там Тухачевского. Но это объясняется, скорее, недостатками нашего руководства. Насколько известно, стремительное наступление и отрыв от обозов обеспечения привел к разрыву коммуникаций и к серьёзным трудностям, которыми воспользовался Пилсудский. А вообще, поляки – не вояки. Это не те люди, которых стоит опасаться, уж точно», – уверен Матвейчев.

По его словам, самая сильная армия в Европе сейчас, и здесь украинская пропаганда права, это ВСУ. Тем более, вооружённые до зубов европейской техникой, «Skylink» и прочими современными «примочками».

«Это всё объясняется просто – потому что это русские люди, это наши люди, которые просто стали вырусью. Которые решили почему-то, что они теперь не русские, хотя большинство продолжает говорить на русском языке, ходить в Православную Церковь, но борются с собственными же братьями, сами с собой. А когда перестанут бороться, когда прозреют остатки тех, кто выживет, встанут с нашими бойцами плечом к плечу. В своё время я говорил, что Украине, чтобы стать европейской страной, учитывая какая у них армия в полмиллиона человек и вооружение, им проще захватить эту Европу и ту же самую Польшу. Взять её под контроль и всё, пановать над поляками. И это был бы более правильный ход, чем воевать с Россией. Польшу они очень быстро бы взяли, и никто бы ничего возразить не смог. Даже мы бы их в этом вопросе поддержали. Но они, как говорится, не в ту сторону пошли, и теперь за это расплачиваются», – подытожил Матвейчев.