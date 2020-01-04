Территориальные претензии к России ведут Эстонию по украинским граблям

04.01.2020, Таллин, Александр Ростовцев

В среде уличных гопников, обожающих задирать и провоцировать людей, есть несколько специализаций. Главная – это горстка амбалов, у которых чешутся кулаки, но провоцировать людей на драку им не с руки – слишком на виду. И поэтому они прячутся за углом до поры, до времени.

Вторая категория – «шестёрки». Возникает такой дерзкий дрищ перед дядей в шляпе с портфелем и начинает действовать ему на нервы. В общем, нарывается. И как только ситуация начинает угрожать дрищу, из подворотни возникает кучка амбалов, готовых вписаться за кореша и проучить неосторожно влипшего в конфликт гражданина.

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Младодемократическая Эстония, как и два других прибалтийских лимитрофа, похоже, возомнили себя эдакими дерзкими задирами при «серьёзных пацанах», особенно после вступления в НАТО, чтобы поднимать лапку на большого русского медведя, время от времени кидая ему свои гопницкие предъявы.

Если кто помнит, в своё время «евроинтегрированный» латвийский лимитроф набрался наглости и потребовал от России прирезать обратно к нему Пыталовский район Смоленщины.

Последовавший ответ Путина раскатавшей губищи «шпроте» был в духе классики отечественной литературы и по существу дела: «От мёртвого осла уши получите, а не Пыталово».

потерявший свою силу документ

Однако время идёт, старые политики уходят, приходит новое, ещё более неадекватное поколение прибалтийских безответственных пустолаек с очередными идиотскими требованиям, не видевших и не нюхавших большую русскую дулю у себя под носом.

На этот раз с территориальными требованиями к России вылезли горячие эстонские парни.

Желая сделать приятное соотечественникам, в телевизорах эстонцах с новогодней речью нарисовался спикер туземного парламента Хенн Пыллуаас, напомнивший, что за Россией якобы до сих пор числится территориальный должок по Тартусскому мирному договору, заключенному в 1920 году между Советской Россией и лимитрофной Эстонией, – тем более, что 2 февраля исполнится аккурат 100 лет со дня его заключения.

По Тартусскому договору, между РСФСР и Эстонией проводилась граница, причём горячим парням отходили куски территории нынешних Ленинградской и Смоленской областей с соответствующей демаркацией границы.

Следует напомнить, что 1920 год для нашей страны был очень тяжёлым. С запада на Киев наступали польские интервенты, в помощь им готовился фланговый удар из Крыма на Донбасс войсками Врангеля.

Националистические буржуазные правительства республик Закавказья затеяли бессмысленную войну с младотурками и готовы были открыть двери войскам Антанты.

глава советской делегации подписывает Тартуский договор

Во Владивостоке высадились японские и американские интервенты, возникла угроза захвата Хабаровска и разгрома армии Дальневосточной Советской Республики.

В Средней Азии, подзуживаемые Англичанкой, подняли головы басмачи.

Поэтому, чтобы обезопасить Петроград от нападения с Северо-Запада, правительство РСФСР было вынуждено кинуть кость мелкой эстонской шавке, прирезав к ней несколько приграничных районов.

Однако! В 1939 году Эстония вошла в состав СССР, в результате чего Тартусский договор потерял свою силу, а в 1944 году, после освобождения Прибалтики от гитлеровцев, районы Ленинградской и Смоленской областей, ранее переданные в условиях форс-мажора Эстонии, были возвращены по принадлежности, с учётом нового административного разграничения.

В Эстонии, однако, придерживаются иного мнения. Лимитрофанушки питают себя иллюзиями, будто бы, с восстановлением «незалежности» в 1991 году, давно истлевший Тартуский договор вновь обрёл силу, и Россия с какого-то перепоя обязана передать горячим эстонским парням свои возвращенные кровью и потом пяди земли.

Маразм Таллина распространился даже на постсоветское российско-эстонское соглашение о государственных границах от 2005 года. Политические деятели медленного реагирования задумали, как они считали, большую хитрость, упомянув Тартусский договор в преамбуле пограничного соглашения.

представители Эстонии на переговорах

В Москве, однако, ещё быстрее просекли, что хитрая эстонская преамбула предполагает выдвижение территориальных претензий в будущем, немедленно отозвав свою подпись под новым соглашением.

Тем самым, пограничное соглашение осталось не ратифицированным.

«Незалежной» Эстонии, оставшейся с носом и без чётко определённых границ с Российской Федерацией, остаётся только жалобно бубнить полную чушь, будто Тартусский договор «находится в реестре ООН».

Впрочем, как утверждают специалисты по международному праву, хуторские экспансионисты из Таллина имеют полное право обратиться в ООН со своими территориальными притязаниями, размахивая цидулькой столетней давности. Выражается уверенность, что полученными результатами они будут приятно огорчены.

Безусловно, эстонские притязания на пару клочков российской территории выглядят представлением театра абсурда. Однако, если поразмыслить, дело не так смешно, как кажется на первый взгляд.

По большому счёту, претензии Эстонии, хоть в малом, но нацелены на пересмотр итогов Второй мировой войны. СССР освободил Эстонию, денонсировал Тартуский договор и вернул Ленобласти и Смоленщине отторгнутые районы. Всё, точка.

спикер эстонского парламента

Ещё одно обстоятельство делает эстонские хотелки совершенно дикими: это недогосударство является членом НАТО и по законам Альянса не имеет права иметь территориальных претензий к соседям. В НАТО, однако, на демарш мелкого эстонского гопника никак не отреагировали.

Не совсем ясно, какие цели преследует Таллин (Рига и тыды), требуя от России возврата каких-то земель. Ведь им и в самом деле светит единственная перспектива и профит – получить от мёртвого осла уши, дырку от бублика и от жилетки рукава.

Отдай шавке Пыталово, потом отдай Калининград, отдай Крым, отдай Курилы, отдай Сибирь, отдай всё и сиди с голой задницей в границах древнерусских княжеств.

Неужели Россию в очередной раз провоцируют с целью разобраться с дерзким гопником с затаившейся в подворотне «подпиской»? Так ведь эстонские политики и сами оценивают собственные военные силы достаточно скромно, отчего и настаивают на форсированном присутствии войск НАТО на своей территории.

Однако, с учётом «смерти мозга», в НАТО вовсе не горят энтузиазмом бросаться на помощь зарвавшимся прибалтийским «шпротам» и даже Польше, в случае чего. Турция, например, об этом открытым текстом заявила.

переговоры

В то же время, в Таллине выражают уверенность, что Россия им не угрожает. Тогда для чего вообще было устроено это показательное кунг-фу школы «Медленного кулака»?

По-видимому, из детского желания напомнить о себе, а то эстонский президент Керсти Кальюлайд жаловалась, что её не пригласили в Москву, на парад 9 мая, запланированный в честь 75-летия Победы.

В общем, «врёшь, косой, морковки просишь».

В то же время, следует заметить, что лимитрофам играть в территориальные споры категорически противопоказано, особенно в том случае, если пограничный договор с соседом не ратифицирован.

Украина, например, понадеялась, что всё, ею полученное от СССР, пребудет в её унитарном раю во веки веков, а как только власть перестала быть легитимной – территория, склеенная соплями постсоветских вахлаков, стала разваливаться.

территории, переданные Эстонии по Тартускому договору

Эстонский лимитроф, несмотря на членство в ЕС и НАТО, – просто территориальное недоразумение, способное лишь гадить, которое в один прекрасный день может стать предметом для политического торга.

Так что, вы там слова подбирайте и хоть изредка мозги включайте, хуторяне.

И не злите огромного медведя, пока он спокоен.