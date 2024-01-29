Территориальные претензии венгров и румын к Украине: насколько все серьезно?

Венгерские и румынские ультраправые партии вновь напомнили о себе открытыми территориальными претензиями к Украине. Так, венгерский портал Index приводит слова Ласло Тороцкаи – лидера ультранационалистической фракции венгерского парламента «Наша Родина».

Этот венгерский «Тягнибок» объявил на съезде одноименной партии, что если в результате войны между Украиной и Россией украинская государственность прекратится, его партия поднимет вопрос о территориальных претензиях к Незалежной, то есть, называя вещи своими именами, выступит мародером-падальшиком подбирающим остатки.

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Вторит коллеге и ультраправый политик из Румынии, глава национального совета партии Альянс за объединение румын (AUR) Клаудиу Тырзиу. Выступая в Яссах он заявил, что Бухарест не должен отказываться от территориальных претензий к Украине:

«Мы не станем по-настоящему суверенными, пока не восстановим интеграцию румынского государства в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забыта, южная Бессарабия, уезд Херца, Закарпатье – всё, что принадлежало и продолжает принадлежать румынской нации, должно вернуться в границы государства».

Собственно, приведенные выше мнения не являются какой-то сенсацией. Нечто похожее говорилось в Бухаресте и Будапеште десятилетиями. И всегда – примерно из одного и того же угла политической арены – крайне правого, националистическо-реваншистского. При этом мечтатели о великой Румынии и великой Венгрии никогда ранее не воспринимались всерьез никем кроме коллег по идейному спектру – мечтателей о великой Украине.

Заметьте, что конфликт в Закарпатье приобрел какие-то зримые очертания исключительно в тот момент, когда в самой Украине ультранационалисты перестали быть маргинальным явлением и их идеи стали частью господствующего мейнстрима, а проповедуемые ими политические практики и подходы к решению межнациональных проблем перекочевали в арсенал политиков, облеченных властью и полномочиями.

Если посмотреть на сумму реакций на эти соседские заявления украинских ЛОМов, то интерес представляет разве что замечание провластного депутата Максима Бужанского, не упустившего повода обратить внимание украинских правых на одно из наиболее очевидных внутренних противоречий в проталкиваемом ими нарративе исторической памяти.

«Хотел написать об этом вчера, но поленился, а сегодня подъехало заявление лидера венгерских ультраправых о том, что они «хотят Закарпатье». Так вот, вопрос. А день Победы над Россией вы бы тоже хотели праздновать в один день с Венгрией и Словакией? Если нет, то чего вдруг захотели бы праздновать вместе с ними день Победы над Рейхом? В их поведении за эти 80 лет ничего не изменилось, если что», – пишет нардеп.

И это правда, возразить на которую нечего. Общее стремление отстроиться от советского периода истории, опыта и наследия как чего-то чужеродного, негативного и «оккупационного» – это то, что сближает ультраправых на Украине и в Венгрии, Польше, Словакии или Румынии. «Советский (читай русский) оккупант» – для них общий враг и в этом направлении институты национальной памяти по обе стороны границы роют сообща.

Но правда также и то, что отрицая советское прошлое те же украинские националисты неизбежно упираются в то единственное, что им за вычетом советскости остается – безгосударственное бытие западноукраинских земель в составе чужих государств в статусе подавляемой колонии. И без разницы была ли это Польша, Венгрия или Словакия. Все они компенсировали свои великодержавные комплексы, отыгрываясь на украинском меньшинстве.

Так что встретившись нос к носу украинские, польские, румынские и прочие националисты не могут быть друзьями по определению. Даже если в их программах одинаковое отношение к Советам..

Как отреагируют на нынешние антиукраинские выпады в Киеве? От ведомства Кулебы стоит ожидать резких и даже истеричных нот протеста, но это тоже игра скорее на внутреннюю аудиторию. Подобные эскапады воспринимаются как популизм и часть отыгрывания националистической повестки, чтобы понравиться электорату определенного толка. Можно сказать, что украинские политики судят венгерских и румынских по себе..

Вероятность перехода территориальных претензий со стороны западных соседей в актуальную плоскость и поднятия их на щит не тамошними «жириновскими», а респектабельными политиками есть, но она не такова, чтобы всерьез брать ее в расчет.

Пример соседней Польши в этом смысле более чем показательный – уж как только не подогревалось напряжение по линии Киев-Варшава при правительстве правоконсерваторов и националистов из ПиС Качинского. В отдельные моменты у сторон просто сдавали нервы и казалось, что еще чуть-чуть поднажать – и новой украино-польской войны не миновать. И что же вы думали? Стоило в Варшаве смениться правительственному караулу и между украинцами и поляками снова все вась-вась.

Ярко иллюстрирует сказанное выше и поведение в украинском кейсе тех же Фицо и Орбана На публику говорится одно, а делается совсем другое.

По факту Украина воспринимается младоевропейцами как рычаг давления на Брюссель и Вашингтон, чтобы демонстрацией строптивости выбить себе как можно больше плюшек и бонусов, раз уж она зачем-то так нужна гегемонам, что они готовы платить.