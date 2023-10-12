Территории – иностранцам, людей – в могилы: Украина созрела для инвентаризации

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На следующий год Украине нужно около 42 миллиардов долларов для того, чтобы покрыть дефицит госбюджета.

Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам чиновника, вся надежда возлагается на поддержку «партнеров»:

«Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома».

Однако Украина вряд ли получит запрашиваемые средства, считает кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

По его мнению, расплачиваться за уже набранные долги Украина будет своими ресурсами и переданными в управление «западным партнерам» территориями.

«Похоже, что Украина в стадии, когда говорят, что клиент созрел, уже можно трясти, собирать урожай со всего, что было сделано раньше. Украина, в принципе, может уже начинать расплачиваться территориями и последними активами… начнется, а, может, уже начался процесс переписывания имущества на кредиторов», – отметил он.

«Но в украинской прессе, скорее всего, это подадут таким образом – скажут: «Нам удалось достичь соглашения на взаимовыгодных условиях, с нашими партнерами, и поддержка Украины будет продолжена». Но ни о какой реструктуризации долга речи идти не будет. Скорее всего, начнется переход собственности к корпорациям, которые участвовали в лоббировании помощи, кредитов, грантов и прочее. Могут еще и добавить в новостях, что поддержка Украины осуществляется в рамках действия Фонда развития Украины, деятельность которого осуществляется на основании подписанного Зеленским с американскими компаниями», – напомнил эксперт.

По его мнению, согласно этому соглашению, «по большому счету, имущество уже переходит под контроль американских корпораций».

«Ну, и поэтому те, кто стоит за киевским режимом, проводят уже политику оптимизации в использовании ресурсов, в том числе и человеческих. Поэтому так стремятся поскорее отправить людей на фронт, потому что таким образом они отстаивают уже свои интересы, активы и территорию. Без финансовой поддержки Украина вряд ли продержится долгое время. Тем не менее, считаю, что Украина не получит необходимую помощь. Она будет, возможно, урезана. Это как раз то, чем занимается сейчас Международный валютный фонд – он настаивает на уменьшени расходов на медицину, образование, социальную сферу вообще. На войну денег у них хватит. Пока Украина будет финансироваться в том объеме, который необходим исключительно для поддержания боеспособности ВСУ и создания видимости жизнеспособности этого государственного образования».