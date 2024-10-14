Победой для Украины не обязательно считать возвращение утраченных территорий.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бежавший из Крыма заукраинский журналист Павел Казарин, мобилизовавшийся в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если война завершится сценарием, который украинское общество будет считать поражением, тогда это будет взаимная озлобленность всех – бывших военных на тыл, что недостаточно их поддерживали, что недостаточно охотно надевали на себя пиксель, тыла – на уехавших из страны из-за того, что они сняли с себя часть ответственности за страну. Степень общественного благополучия, внутренних взаимоотношений будет зависеть от того, как мы будем воспринимать сценарий завершения войны.

Потому что я просто напомню, что в начале войны украинское общество считало победой выход на границы 23 февраля 22-го года, потом начало считать победой только выход на границы 91-го года. Что мы как общество будем считать победой в 25-м году и что будем воспринимать как победу, мы увидим вскоре. Хотя у меня аппетиты намного менее амбициозные – мне кажется, что победа в нашем случае – это сохранение нашей государственности и суверенитета. А освобождение каких-то территорий – это приятный бонус, это может быть, но это – необязательная опция для того, чтобы говорить, что без этого победа не может быть достигнута», – сказал Казарин.