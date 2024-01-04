«Территорий мы лишимся» – украинский политолог о том, как Запад будет склонять Киев к перемирию
Страны западного блока будут предлагать Киеву «финский» вариант завершения войны, при котором бандеровцы лишаются части территорий, но в НАТО всё равно объявляют их «победителями».
Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» завил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Один из вариантов, который может быть предложен Украине, – это советско-финская войны. Мы помним, финны с треском проиграли войну в 1940 году, потеряли территории, которые отошли к СССР.
Но Запад пришёл к консенсусу: «Вы потеряли территории, но мы скажем, что вы выиграли эту войну». И на Западе устоялось такое мнение, что Финляндия войну выиграла.
Приблизительно то же самое могут предложить и Украине на каком-то этапе», – сказал Бондаренко.
«Это уже начинают внедрять в информационное пространство через грантовские СМИ. Это заметно», – отметил ведущий.
Спасибо!
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