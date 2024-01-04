«Территорий мы лишимся» – украинский политолог о том, как Запад будет склонять Киев к перемирию

Вадим Москаленко.  
04.01.2024 19:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Страны западного блока будут предлагать Киеву «финский» вариант завершения войны, при котором бандеровцы лишаются части территорий, но в НАТО всё равно объявляют их «победителями».

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» завил политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока будут предлагать Киеву «финский» вариант завершения войны, при котором бандеровцы лишаются...

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«Один из вариантов, который может быть предложен Украине, – это советско-финская войны. Мы помним, финны с треском проиграли войну в 1940 году, потеряли территории, которые отошли к СССР.

Но Запад пришёл к консенсусу: «Вы потеряли территории, но мы скажем, что вы выиграли эту войну». И на Западе устоялось такое мнение, что Финляндия войну выиграла.

Приблизительно то же самое могут предложить и Украине на каком-то этапе», – сказал Бондаренко.

«Это уже начинают внедрять в информационное пространство через грантовские СМИ. Это заметно», – отметил ведущий.

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