Крупнейшие за последние десятилетия учения НАТО Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник»), направленные на отработку действий по противостоянию с Россией, не являются демонстрацией агрессии – они показывают, что Запад собрался защищаться. И в этой защите он оставляет на нашей стороне страны Прибалтики.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал политолог, экс-советник главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При таком количестве участников, живой силы и техники, к сожалению, очень вероятен сбой. Почему такие учения опасны сами по себе? Потому что кто-нибудь по пьяни не на ту кнопку нажмёт. В любом случае – это поблизости от наших границ. Но мы должны понимать одну вещь – эти учения не демонстрирует агрессивных намерений Североатлантического альянса в отношении нас: они нас боятся. Это от страха у них истерики. И раньше они говорили, а теперь хотят показать, что такое «великий восточный оборонительный вал», оборонительный от нас. Я бы предложил внимательно последить за этим великим восточным оборонительным валом прибалтийцев. Потому что они находятся за этим валом – и с нашей стороны. Их НАТО вообще не собирается защищать. Великий восточный вал начинается на севере на границе Польши и Калининградской области. А совсем не в Эстонии», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, страны НАТО действительно собираются максимально укреплять восточную границу, потому что прекрасно понимают – «рано или поздно мы до неё дойдём». Однако до какой границы ВС РФ должны дойти на Украине, знают только в Генштабе, и эти данные являются военной тайной.

«У военных есть план, и даже не один. Но они являются государственной военной тайной. Эти планы утверждались в конце прошлого года на коллегии Министерства обороны в закрытой части, так это обычно происходит. У нас регулярная армия воюет по плану, это же не партизанское объединение. Какие планы были, все утверждены на 2024 год. Именно планы, он не один. Есть второе дно в этом вопросе. Наши противники или те, которые не являются нашими противниками, но где существует горячий конфликт, периодически называют свои цели. Для примера: киевский режим до недавнего времени говорил, что их цель – выйти на границы 1991 года. Соединённые штаты говорили о том, что они хотят нанести стратегическое поражение России при помощи украинцев. Израиль говорит о том, что он собирается победить ХАМАС. У всех обозначена цель – победа. Но есть одна общая черта – все эти цели не осуществимы вообще», – указал Казаков.

«Регулярная армия не может победить сетевую структуру в Израиле – она сквозь пальцы утекает. Украина на границы 1991 года, если помнить про Крым и про то, что мы ядерная держава – тоже невозможно. Нанести нам стратегическое поражение на поле боя Соединённые штаты при помощи украинцев не могут и не могли. И здесь есть общепринятое представление о справедливой войне. Так вот, одним из признаков справедливой войны является очевидная возможность достичь победы. Потому что если цель недостижима, то война бесконечна, и жертвы бесконечны. Поэтому мы не говорим ни про Харьков, ни про Одессу, ни про Киев, ни про Львов. Конкретные цели у нас есть, но они не географические», – заключил эксперт.