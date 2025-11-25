«Территория России больше не является неприкосновенной». Макрон готовит удары вглубь
В разработках своего перспективного оружия страны Европы делают ставку на высокоточность и все больше склоняются к тому, что они могут быть применены по «канонической» территории России.
Об этом в рамках доклада на слушаниях Международного института стратегических исследований заявила британский военный аналитик Сюзанна Гвадера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ключевой вопрос заключается в том, для чего нужен высокоточный удар. Из всех стран, которые мы обсуждали, особенно те, у которых нет ядерного оружия, все они в какой-то момент выразили желание использовать высокоточное неядерное оружие в качестве сдерживающего фактора.
Будет ли достигнут сдерживающий эффект, зависит не только от возможностей, но и того, когда и как вы решите использовать это оружие, и сможете ли вы его применить с уверенность. С точным ударом, главная особенность которого – поражать цели за пределами зоны непосредственных боевых действий. И чем больше дальность, тем больше целей можно поразить по всей России…
Сейчас в Европе все больше склоняются к тому, что территория России больше не является неприкосновенной. Но из всех стран, во Франции, похоже, наиболее четко сформулирована доктрина.
Это, вероятно, связано с тем, что у них есть ядерное оружие и независимое ядерное сдерживание. Поэтому Франция рассматривает обычные высокоточные удары как один из инструментов управления эскалацией.
Заявленная цель высокоточных ударов – предотвратить истощение ресурсов. Высокоточные удары могут быть использованы для подавления противовоздушной обороны противника и поражения важных стационарных и мобильных целей», – завила Гвадера.
