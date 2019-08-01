Террор и фашизм: Российский политолог об Украине Зеленского

03.08.2019, Евпатория, Владимир Гладков, Сергей Рулёв

В Киеве даже после смены президента продолжает удерживать власть фашистский режим, занимающийся подавлением всякого инакомыслия при помощи настоящего террора.

Об этом в ходе выступления на патриотическом форуме «Донузлав» заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«95 процентов украинских фашистов получают зарплату! В двух местах им платят зарплату – в СБУ и в МВД Украины. По сути дела, СБУ и МВД превратились в крупнейшие в Европе террористические организации, которые ведут политику государственного террора против населения в двух направлениях – внутри страны, чтобы никто против них не выступал, и против восставшего Донбасса.

Я много раз говорил людям на Донбассе, мне приходится выступать на радио и так далее: вы современная цивилизация, у вас свобода на порядок больше, чем у них. Если бы восстали из гроба де Голль и другие деятели, которые создали современную Европу, вы думаете, что, они были бы за эти неонацистские банды, которые правят в Киеве? Ничего подобного! Они были бы все в ополчении Донбасса!

Хемингуэй, Альбер Камю – все они приехали бы в ополчение Донбасса сражаться с европейским фашизмом, наиболее яркое лицо которого представляет современный киевский бандеровский режим», – заявил Марков.