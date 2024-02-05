«Террор против населения оправдывают войной – Конституция умерла» – украинский телеведущий о ситуации в стране

Анатолий Лапин.  
05.02.2024 18:59
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Действующая власть сконцентрировала в своих руках слишком много полномочий, вопреки Конституции Украины. Главный закон страны не работает, население терроризируют и обворовывают, а война тому – лишь удобное прикрытие.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitБюро» заявил известный украинский телеведущий Виталий Дикий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действующая власть сконцентрировала в своих руках слишком много полномочий, вопреки Конституции Украины. Главный закон...

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«Что касается депутатов, я хочу напомнить – с января месяца они получают уже больше зарплаты, индексированной, посмотрите, какой интересный момент – в 2022-м году, когда началась война, народные депутаты, каждый третий, что-то приобрели. Либо дорогие автомобили, либо какую-то недвижимость. То есть, у них все в порядке, у них все в шоколаде, они забронированы от любых военных действий, они живут своей жизнью и все у них получается.

А что касается обычных людей, то они наоборот – должны затягивать пояса, терпеть тот ужас антиконституционный, который происходит, слушать эти дебильные заявления… то есть, обворовывание и терроризирование граждан продолжалось и будет продолжаться, и все это списывают на войну…», – отметил он.

«Эта эпоха революционных событий, которая произошла, еще раз убедила меня в том, что к власти пришли те люди, которые за нее теперь будут держаться как клещи. Представляете, Конституция не работает, законы не работают, под крылом правоохранительная система, строится автократическое общество», – заключил Дикий.

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