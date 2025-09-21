Террор в Одессе. Вернувшиеся с ЛБС недобитки требуют снести мэра и ввести военную администрацию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Одессе прошла акция с требованием убрать куда подальше мэра Труханова и ввести вместо него военную администрацию. Провели шабаш обрубки из ВСУ и попрошайки, представившиеся общественными активистами.

Одноногий военный ветеран Андрей Черсак, которого, судя по виду, очень плохо пролечили в дурдоме, зачитал от имени собравшихся обращение к Зеленскому:

«Мэр Одессы обижает наших побратимов, не выделяет деньги на военную технику и помощь нашим козакам, чтобы возвращались живые и здоровые. Мы обращаемся к вам с просьбой создать в Одессе военную администрацию, на основании закона военного времени. Основания — «разжигание Трухановым российских настроений, неуважительное отношение к военнослужащим, системная бездеятельность в процессах обороноспособности, нарушение законов, что представляет угрозу национальной безопасности Украины. Пан Зеленский, помогите нам в этом».

У местных журналистов все же закрались к протестующим некоторые вопросы. Ведь Труханов, изображая «щирого хохла» и вообще лучшего друга ВСУ, выделяет на нужды фронта немалые суммы. Хотя бы потому, что больше года активные активисты ошиваются под мэрией и поджидают его как Паниковский Корейко: «Отдай миллион!».

Тот и отдает, отчего в городе свернуты все социальные программы (по детям, старикам и малоимущим, в том числе).

Но обезноженный тюфяк пояснил так:

«Этих денег недостаточно. Труханов пообещал выделить сто миллионов, но этого не хватит даже на айпад для защиты наших козаков, чтобы наши били вражеский дрон, чтобы меньше возвращались домой без конечностей. Труханов обижает наших военных, говорит им «почему вы не в окопах?», хотя сам почему-то в окоп не идет. У него российская позиция, эти памятники, вывески, уничтожение украинской культуры…», — как мог пояснил нацист-калека и уточнил, что был контужен восемь раз (да, такие бродят по улицам, хотят айпад за сто миллионов, а еще у них есть гранаты).

И как-то так совпало, что на Труханова накинулись все сразу. Одни активные активисты добились своими заявами того, что Высший антикоррупционный суд перешел к слушанию дела Труханова из трехсот томов — о создании ОПГ.

Другие на полном серьезе считают, что «Труханов посылает россиянам сигналы, что их наследие здесь уважают и берегут».

Третьи воют, что он не хочет засирать город мемориалами убитым ВСУшникам и науськивает коммунальщиков срывать отовсюду портреты Ганула, которые его подельники развешивают по ночам. Теперь к параду уродов присоединились еще и контуженные…

И дело-то не в «хорошем Труханове», не раз демонстрировавшем свою проститутскую натуру (хотя «адекватники» скажут, что у него нет другого выхода), а в том, что раскачивание темы с военной администрацией в Одессе — сигнал хуже некуда.

Вскоре этот якобы спонтанный протест обрастет всеми вышеперечисленными нацистами, «мудрый» Зеленский прогнется перед «чаяниями лучших людей города», Труханова закроет суд, а вместо Пушкина и Дюка можно будет уже таки впендюрить ПВО и окончательно добить город.

Дожечь «недожженную вату» — само собой, а «муниципальную стражу» приписать к ТЦК, чтобы вывести могилизацию на новый уровень. То есть пропал город.

И главное, что среди майданирующих — ни одного одессита.