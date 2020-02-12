Террорист Арахамия считает, что взял Крым в заложники – Семченко

12.02.2020, Киев, Игорь Петров

Прекращение подачи воды в Крым в 2015 году является актом терроризма в отношении жителей полуострова.

Что касается заявления главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамии о возможности обменять подачу воды на контроль над границей в Донбассе – то это предложение террориста, который требует выполнения своих условий в обмен на жизнь заложников.

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Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

«Это заявление террориста, который взял людей в заложники и требует выполнить то, что он хочет в обмен на их освобождение.

По сути, Крым оказался в заложниках. Крым остался без воды, и это – акт терроризма, и даже геноцида, который совершила отдельная группа граждан.

Но государство Украина за это отвечать не хочет, этот акт не преследуется, хотя подпадает под уголовное законодательство Украины.

И то, что сказал Арахамия, является очередным заявлением террориста, «я взял заложников, дайте мне то, чего я хочу», – подытожил политолог.