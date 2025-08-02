Террорист Буданов без оптимизма: Допускаю новую «Ялту»

Вадим Москаленко.  
02.08.2025 18:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 749
 
Дзен, Политика, Украина


Вероятность того, что «западные союзники» разменяют Украину в процессе урегулирования конфликта с Россией, по-прежнему высока.

Об этом  в интервью пропагандистке Наталье Мосейчук заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вероятность того, что «западные союзники» разменяют Украину в процессе урегулирования конфликта с Россией, по-прежнему...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, я не уверен, что даже сейчас все понимают, какие последствия будут этой войны, даже после того, как, я надеюсь, она завершится – всё-таки, в ближайшее время. Но последствия будут ощущаться ещё много лет», – сказал Буданов.

На вопрос, может ли в результате нынешних событий возникнуть «новый Хельсинский договор или новая Ялта», глава украинской разведки также отреагировал без особого оптимизма.

«В прямом смысле, думаю, что прямо сейчас пока что это невозможно. В переносном, к сожалению, считаю, что это может произойти», – ответил глава ГУР, когда-то обещавший наивным украинцам «кофе в Ялте».

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить