Террорист Буданов всё правильно понял: Первым делом – блэкаут, ну а переговоры – потом

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 12:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 546
 
Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Реальные переговоры по миру на Украине возможны не ранее, чем в середине февраля. До этого Россия будет усиливать свои позиции ударами по энергетике.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Буданова, решить конфликт на Украине будет возможно только при прямом вмешательстве Дональда Трампа:

«Без его вмешательства, я не думаю, что есть шанс на остановку боевых действий… Мы будем приближаться к этому зимой. Наше «окно» снова откроется в середине февраля, все события будут в начале-середине февраля».

Буданов считает, что сейчас Россия избрала верную тактику для усиления своих переговорных позиций:

«В Российской Федерации были проведены глубинные исследования перед принятием стратегического решения о начале этих всех ударов по энергетике. Они пришли к правильному выводу, что фактор угрозы того, что они разрушат нам энергетику перед зимним сезоном, будет иметь максимальное влияние на общество в Украине и на наших западных партнеров, потому что это такая тематика, которая всех пугает. Но этот фактор четко ограничивается временным промежутком – концом февраля. Потому угроза уничтожения энергосистемы перед зимой – это фактор влияния для усиления позиций Российской Федерации, в том числе переговорных».

В совокупности с ситуацией на фронте это и повлияет на переговоры:

«Невозможно в переговорных процессах взять и отбросить один из ключевых факторов, то есть, нельзя не обращать внимание на реальную ситуацию на поле боя, как нельзя не обращать внимание и на социальное положение. Переговорный процесс о прекращении боевых действий всегда – это мультидоменные переговоры».

