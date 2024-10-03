Террорист-меджлисовец прибыл в ПАСЕ требовать продолжения войны за Крым

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Помилованный президентом РФ замглавы запрещенного меджлиса Нариман Джелял поддерживает военный захват Крыма, поскольку дипломатического механизма для возвращения полуострова под контроль Киева не осталось.

Об этом он заявил в комментарии украинскому телеканалу FREEДOM в перерывах начавшейся в Страсбурге сессии ПАСЕ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джелял обвинил европейские страны в желании не замечать «откровенного беззакония», которое Россия осуществляет на «украинских территориях».

«Для нас, для украинцев, достаточно единичных случаев, чтобы это зафиксировать. И одной жертвы уже будет достаточно. Но мы же знаем, что это не сотни и даже не тысячи людей пострадали от войны. Каждый день люди гибнут, и я даже не знаю, как с этим можно мириться. Самое главное, чтобы об этом все знали», – разглагольствовал Джелял.

Он посетовал, что даже в Киеве нужно «с азов объяснять», что происходит в оккупированном Крыму, «кто такие политзаключённые, сколько их, за что их сажают».

«То же самое в Европе. Нужно не останавливаясь доносить эту информацию – когда наша делегация и мероприятия работают, эффект, как минимум, в принятии каких-то документов, реакций, прямых обращений. И мы видим освобождённых людей. Поэтому останавливаться ни в коем случае нельзя, даже когда кто-то разочарован. К сожалению, дипломатического, политического механизма на данный момент нет. Главнейшая и первейшая роль здесь у Вооруженных сил Украины, и помощь нашим воинам – это первая задача, потому что Путин и его команда не оставляют нам другого пути, как военным путём освобождать нашу территорию и наших людей», – заключил зампред меджлиса.

Напомним, Джелял получил 17 лет колонии за организацию подрыва газопровода в селе Перевальное недалеко от воинской части в Крыму. Исполнителями диверсии стали братья Ахтемовы, которым Джелял пообещал заплатить 2 тысячи долларов. Обещанных денег они не дождались и ближайшие 15 лет проведут в тюрьме, тогда как их куратора обменяли на священнослужителя УПЦ.