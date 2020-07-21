Террорист на Западной Украине освободил заложников, Зеленский стёр позорный пост

21.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Захвативший заложников в Луцке террорист Максим Кривош задержан. Перед этим преступник освободил всех пассажиров автобуса. Зразу же после того, как из автобуса вышли люди, к нему подъехал БТР со спецназом, прогремел взрыв, и силовики задержали Кривоша.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, все заложники живы.

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Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем видеоблоге ролик с призывом посмотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными, чего от него требовал захватчик.

После освобождения заложников Зеленский стер свой пост.

«Сейчас начнут раскручивать тему «геройский президент Украины героически спас людей». Причем не меньше, чем там, этот топик будут крутить наши либеральные СМИ», – комментирует российский телеведущий Андрей Медведев.

Однако, полагает он, ситуация в Луцке вскрыла импотенцию государственных служб Украины.

«Идиот с оружием полдня держал на мушке мирных людей. И как выяснилось, остановить его было некому», – констатировал телеведущий.

«А где спецслужбы? Ну украинская «Альфа», или аналог СОБРа? Освобождение автобуса одна из базовых задач подразделений спецназначения. Её отрабатывают постоянно. Штурм автобуса даже чаще всего демонстрируют на показательных выступлениях.

Я помню два аналогичных теракта в России. Оба снимал со стороны. На Красной площади и в Минводах. В первом случае «Альфа» штурмовала с грузовика, во втором террористу снес голову снайпер. Заложники не пострадали. То есть алгоритм действий есть.

Почему его нет на Украине? Или он есть, но не применяется? Спецслужбы подставляют президента или друг друга? Никто не может отдать приказ? Почему глава государства вынужден выполнять требования?» – недоумевает Медведев.

«Тяжело избавиться от мысли, что в Луцке реально пострадали только заложники. Все остальные получат то, что хотели. Террорист – известность, Аваков – позор, Зеленский – эфирное время, украинский народ – разочарование», – комментирует проживающий в Германии политолог Александр Сосновский.