«Террорист? Ну и что, политики в белых перчатках не бывает!» – бежавший из Киева политолог оправдывает переговоры с Будановым
То, что украинскую делегацию на переговорах в ОАЭ возглавил признанный в России террористом бывший руководитель ГУР Украины, а ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов не имеет значения, если есть шанс достигнуть реальных результатов.
Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший после начала СВО из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Москве, вероятно, были расставлены точки над i – в доверительном общении Путина с представителями Трампа проговорили, что приемлемо, что неприемлемо.
Не захотят украинцы демонстрировать договороспособность – цели СВО будут достигаться военным путём. Собственно, это прозвучало от Ушакова. До момента политико-дипломатического решения, на нём был сделан акцент.
И слава Богу, люди не должны гибнуть, вне всякого сомнения. С оптимизмом в ближайшие дни, наблюдаем, друзья, за работой этих самых переговорных групп», – сказал Павлив.
Его благостный настрой распространился даже на состав укро-делегации.
«Понятное дело, что возглавляет Буданов, который уже общался с лицами от российского Минобороны и разведки. Это к разговору о комментариях – «да кто с ним будет общаться?» Ребят, это реальная политика, она не делается в белых перчатках.
И пусть лучше она вот так продвигается, и плевать на то, с кем мы в данном случае общаемся, если это приведёт к миру. С некоторым оптимизмом наблюдаю за происходящим», – вещал Павлив.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: