То, что украинскую делегацию на переговорах в ОАЭ возглавил признанный в России террористом бывший руководитель ГУР Украины, а ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов не имеет значения, если есть шанс достигнуть реальных результатов.

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший после начала СВО из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Москве, вероятно, были расставлены точки над i – в доверительном общении Путина с представителями Трампа проговорили, что приемлемо, что неприемлемо. Не захотят украинцы демонстрировать договороспособность – цели СВО будут достигаться военным путём. Собственно, это прозвучало от Ушакова. До момента политико-дипломатического решения, на нём был сделан акцент. И слава Богу, люди не должны гибнуть, вне всякого сомнения. С оптимизмом в ближайшие дни, наблюдаем, друзья, за работой этих самых переговорных групп», – сказал Павлив.

Его благостный настрой распространился даже на состав укро-делегации.