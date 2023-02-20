Террорист Пономарев исключил возможность распада России

Анатолий Лапин.  
20.02.2023 14:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Планы разных экспертов о том, что Россия развалится, если в национальных республиках начнутся бунты и сепаратистские движения, – это призрачные мечты.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил террорист, экстремист и иноагент Илья Пономарев, который ранее был депутатом Госдумы РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Планы разных экспертов о том, что Россия развалится, если в национальных республиках начнутся бунты...

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По словам Пономарева, даже при таком сценарии в России останутся не менее 80% населения и действующий курс власти.

«Сейчас много людей в Украине надеются, что Россия просто распадется, как когда-то развалился Советский Союз, будет ров с крокодилами и так далее. Но я считаю, что такие надежды призрачные, потому что даже если все национальные республики отпадут от состава Российской Федерации, 80% останется. Просто 80% населения Российской Федерации живут не в национальных республиках, а в российских территориях. Поэтому характер страны останется», – сказал экстремист.

« Тут вопрос в том, какая будет потом система. Если ничего не будет сделано, то инерционный путь развития событий означает, что там будет какой-то Мишустин, Кириенко, кто-то еще, кто является сейчас частью существующей системы в Российской Федерации. Конечно, они будут говорить: окей, мы примиримся с Украиной, перемирие, деоккупация, еще что-то приятное скажут для Запада, но это будет означать, что система будет сохранена», – заявил Пономарев.

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