Террорист Пономарев: Обстреливая Белгородчину, ВСУ делают себе «эмоционально приятно»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев жалеет, что террор ВСУ против Белгородской области стратегически бесполезен.

Об этом он заявил в интервью украинскому пропагандисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я вижу все, что делают и хотят делать военные — дрочить население Белгородской области. Оно эмоционально приятно, такая месть за то, что происходит в Украине, но стратегически это не решает вообще ничего. Хорошо, устроили небольшой блэкаут в Белгородской области. У нас вынесли всю энергетическую инфраструктуру. Что будет от того, что белгородцы несколько часов посидят без света? Дронами мы можем вывести из строя подстанции, которые можно починить. Это ни к чему не приводит. Они чинятся. Но генерирующие мощности нам выбить нечем. Они находятся в глубине страны», – сетовал власовец.

Так же он оценивает украинские атаки на российские НПЗ.

«Стратегически оправданной» экстремист считает «инвестиции в смену власти в России», то есть в себя.