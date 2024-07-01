Террорист Пономарев: Обстреливая Белгородчину, ВСУ делают себе «эмоционально приятно»

Елена Острякова.  
01.07.2024 21:54
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев жалеет, что террор ВСУ против Белгородской области стратегически бесполезен.

Об этом он заявил в интервью украинскому пропагандисту Василию Голованову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев жалеет, что террор ВСУ против Белгородской области стратегически...

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«Я вижу все, что делают и хотят делать военные — дрочить население Белгородской области. Оно эмоционально приятно, такая месть за то, что происходит в Украине, но стратегически это не решает вообще ничего. Хорошо, устроили небольшой блэкаут в Белгородской области. У нас вынесли всю энергетическую инфраструктуру. Что будет от того, что белгородцы несколько часов посидят без света? Дронами мы можем вывести из строя подстанции, которые можно починить. Это ни к чему не приводит. Они чинятся. Но генерирующие мощности нам выбить нечем. Они находятся в глубине страны», – сетовал власовец.

Так же он оценивает украинские атаки на российские НПЗ.

«Стратегически оправданной» экстремист считает «инвестиции в смену власти в России», то есть в себя.

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