Террорист Пономарёв набросился на навальнистов: Бесполезные грантоеды, пора о них забыть

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемая «либеральная оппозиция» в лице навальнистов только расшатывает западную поддержку разного рода власовцев, сеет междоусобицу, не спонсирует ВСУ и никак не приближает «крах кремлёвского режима».

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Она [Юлия Навальная], конечно, не проект никакого Госдепа, но главное финансирование ФБК сейчас получает именно от американцев, это правда. Ну, просто проект – это означает, что ими кто-то непосредственно руководит, ставят задания… нет, этого не происходит, но они спонсируют. Сейчас вообще там огромный скандал – ФБК обвиняет Невзлина, ближайшего соратника Ходорковского, что он заказал убийство руководителей ФБК. Вот, до такого дошло в этой либеральной оппозиции, которая там сидит, ВСУ не помогает и ничего в этой войне не делает», – вещал Пономарев.



«Именно поэтому я и говорю, что нужно двигаться другим путём – и просто забыть о них. Потому что они там делят гранты, влияние, внимание мировых лидеров, но это не влияет на процессы и не приближает нас к уничтожению путинизма никоим образом», – сетовал террорист.