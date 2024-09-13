Террорист Пономарёв набросился на навальнистов: Бесполезные грантоеды, пора о них забыть

Вадим Москаленко.  
13.09.2024 17:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Запад, Иноагенты, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Так называемая «либеральная оппозиция» в лице навальнистов только расшатывает западную поддержку разного рода власовцев, сеет междоусобицу, не спонсирует ВСУ и никак не приближает «крах кремлёвского режима».

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемая «либеральная оппозиция» в лице навальнистов только расшатывает западную поддержку разного рода власовцев,...

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«Она [Юлия Навальная], конечно, не проект никакого Госдепа, но главное финансирование ФБК сейчас получает именно от американцев, это правда. Ну, просто проект – это означает, что ими кто-то непосредственно руководит, ставят задания… нет, этого не происходит, но они спонсируют. Сейчас вообще там огромный скандалФБК обвиняет Невзлина, ближайшего соратника Ходорковского, что он заказал убийство руководителей ФБК.

Вот, до такого дошло в этой либеральной оппозиции, которая там сидит, ВСУ не помогает и ничего в этой войне не делает», – вещал Пономарев.

«Именно поэтому я и говорю, что нужно двигаться другим путём – и просто забыть о них. Потому что они там делят гранты, влияние, внимание мировых лидеров, но это не влияет на процессы и не приближает нас к уничтожению путинизма никоим образом», – сетовал террорист.

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