Беглый олигарх Михаил Ходорковский не хочет спонсировать воюющие за ВСУ власовские «легионы», поскольку, таким образом, он будет укреплять собственных конкурентов, поэтому имеет смысл заманить его на оккупированную территорию Курской области, пообещав власть и пиар.

Об этом на канале киевской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В вопросе, там, с «легионами» тот же Ходорковский как к этому относится – влиять на эти «легионы» он не может, потому что они под контролем Украины, ВСУ. Единственный человек из политического пула российской оппозиции, который там находится, это Пономарёв. И поэтому он говорит: окей, если я буду помогать «легионам», это означает, что я буду помогать Пономарёву – моему конкуренту. И точка, на этом всё остановилось. Но если есть реальная власть в реальном регионе, если есть возможность себя показать и сделать финансовую помощь людям под его контролем, это будет его гуманитарная помощь и его пиар, окей, тогда можно как-то распределить эту власть и ответственность, и политическую прибыль от этого. Есть возможность договориться», – сказал Пономарёв.

«Может, этого и не произойдёт, но даже если не произойдёт, всё равно это будет на пользу Украине, потому что всё равно создание политической альтернативы Путину для того, чтобы уничтожить его режим – это всё равно полезно. А если ещё и мы сможем прекратить хоть в какой-то мере этот раздрай в российской оппозиции, это будет прекрасно», – добавил власовский подонок.