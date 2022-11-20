Террорист Пономарёв обещает вооруженный захват Москвы и Залужного на Красной площади

Бежавшие из России либералы при поддержке Украины и Запада готовят вооруженное вторжение с целью захвата власти в Москве.

Об этом в интервью «Радио свобода» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, ранее взявший вместе со своими подельниками ответственность за теракт и убийство в Москве дочери политолога Александра Дугина Дарьи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинский флаг над Кремлём я не верю. Я считаю, что наверняка будут украинские добровольцы в составе наших освободительных российских частей. [Вы будете с автоматом?] Да. Флаг будет бело-сине-белый. Вместе с нами будут и украинские добровольцы тоже. Во всяком случае, к нашим ребятам, которые сейчас на фронте воюют, к ним многие побратимы украинцы подходят и говорят: когда вы пойдёте туда, мы тоже хотим с вами. Понятно, что это не будут регулярные части ВСУ, но Украина сильна своим добровольческим движением, поэтому кто-то обязательно присоединится, потому что все хотят. Но это неофициально, поэтому говорю, что в украинский флаг над Кремлём я не верю. На Красной площади – да. В Залужного на Красной площади верю. Мы его обязательно пригласим. Обязательно там ещё с ним встретимся», – поделился планами Пономарёв.

Также он рассказал, без каких унижений не видит будущего «нормальной России».

«Вопрос репарации и прощения, это вопрос, который будет решён нашей властью с первых дней. Это фундаментальная часть нашей программы. Без этого мы просто не сможем выстроить нормальную Россию, если мы не попросим прощения и не возместим этот ущерб хотя бы деньгами», – пообещал либерал.

Он также заверил, готов отдать Крым и другие российские территории Украине.

«Военное поражение будет болезненным, конечно оно будет особенно болезненным, особенно для понаехавших в Крым за эти годы. Может быть, кто-то из них не осознавал, что он делает, но сейчас он такой же оккупант, как те, которые находятся там с оружием в руках. Соответственно ответственность они понесут такую же. Поэтому вопрос возврата Крыма отличать от возврата Херсонщины или Донбасса сейчас нецелесообразно. Это в точности такая же оккупированная территория», – объяснил экстремист.