Террорист Пономарёв «придумал», как отдать НАТО российское ядерное оружие

Елена Острякова.  
17.06.2024 17:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 691
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Экс-депутат Госдумы, а ныне иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев считает, что Россию нужно принять в НАТО.

Об этом он заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экс-депутат Госдумы, а ныне иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев считает, что Россию нужно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я вообще считаю, что единственный путь к тому, чтобы военная угроза не исходила с российской территории, это сделать, чтоб Россия была частью НАТО. Чтоб НАТО руководила всем этим ядерным потенциалом, и все такое. Я вообще считаю, что ядерное оружие должно быть оружием всего человечества, а не отдельного этноса», – трепался подонок.

С помощью «всемирного» ядерного оружия, считает экстремист, НАТО могла бы уничтожать «агрессивные авторитарные режимы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть