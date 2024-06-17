Террорист Пономарёв «придумал», как отдать НАТО российское ядерное оружие

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Экс-депутат Госдумы, а ныне иноагент, экстремист и террорист Илья Пономарев считает, что Россию нужно принять в НАТО.

Об этом он заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вообще считаю, что единственный путь к тому, чтобы военная угроза не исходила с российской территории, это сделать, чтоб Россия была частью НАТО. Чтоб НАТО руководила всем этим ядерным потенциалом, и все такое. Я вообще считаю, что ядерное оружие должно быть оружием всего человечества, а не отдельного этноса», – трепался подонок.

С помощью «всемирного» ядерного оружия, считает экстремист, НАТО могла бы уничтожать «агрессивные авторитарные режимы».