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Пока ВСУ цепляются за Курскую область, мирные переговоры невозможны.

Об этом бежавший на Украину экс-депутат Госдумы экстремист и террорист Илья Пономарев заявил в интервью украинской «Фабрике новын», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины это вопрос совершенно принципиальный, потому что наличие украинской армии в Курской области выбивает почву из-под тех частично полезных идиотов, а частично агентов влияния на Западе, которые говорят о том, что нужны переговоры, чтобы договориться о прекращении войны по линии ограничения», – сказал Пономарев.

Он утверждает, что решение о вторжении в Курскую область Украина принимала самостоятельно, хотя признает ее критическую зависимость от США.

«Мне кажется, что в вопросе с Курской областью наглядно было продемонстрировано, что решение Киев может принять и без США. Может быть, Путин в это не совсем верит. Но, конечно, влияние США на ситуацию велико, поскольку они определяют политику с точки зрения поставки вооружений и финансовой поддержки Украины. Если США прикроют этот вентиль, это не означает, что Украина сдастся. Но то, что нам будет очень тяжело, это точно», – рассуждал власовец.