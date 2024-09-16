Террорист Сенцов обвинил Запад в страхе перед Путиным

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Некоторые партнеры Украины боятся президента России Владимира Путина и проигрыша РФ в этом противостоянии, поэтому не дают Украине выиграть.

Об этом, выступая на проводимой в Киеве «Ялтинской европейской стратегии» заявил родившийся и выросший в Крыму террорист Олег Сенцов, возвращенный на Украину в рамках обмена, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Примкнувший к ВСУ Сенцов включился в эфир трансляции из каких-то кустов и призвал не бояться России.

«Наши некоторые партнеры боятся победы над Россией. Боятся, что после этого она распадется на много маленьких государств, неконтролируемых, это принесет экономические риски, принесет возможную волну миграции и, главное – боятся, что потеряется контроль над ядерной кнопкой. И этот страх, страх перед Путиным, иногда сдерживает наших партнеров – они дают нам столько оружия, чтобы мы не проиграли, но не столько, чтобы мы победили, потому что они боятся поражения Путина. А этот страх – это то, на чем строится любой диктаторский режим, любая тирания. Это его воздух, которым он держит и на котором держится его власть – на страхе. На страхе внутри страны и на страхе извне. Путина боятся внутри страны – его граждане, его элита, его силовики, и многие боятся извне. То, что нужно, чтобы победить Путина, – это перестать бояться», – заявил Сенцов.