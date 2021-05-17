Террорист Сенцов отказался встречаться со сдавшим его подельником

17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Задержанный в Крыму семь лет назад в составе группы Олега Сенцова и осуждённый за терроризм Алексей Чирный после освобождения вернулся на Украину и хочет встретиться со своими подельниками.

Об этом говорится в сюжете финансируемого Госдепом США ресурса «Радио Свобода», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале отметили, что арестовала Чирного ФСБ РФ «якобы за подготовку терактов», однако на следующих же кадрах сам Чирный признаётся украинским СМИ, что действительно их готовил. При аресте он указал, что действовал по указанию некой украинской националистической организации.

«Чирный сознаётся, что действительно хотел организовать сопротивление в Крыму и планировал взорвать памятник Ленину в Симферополе, но никаких кураторов у него не было, а предали, как говорит Алексей, его лучшие друзья», – говорится в сюжете.

Чирный утверждает, что «оговорил» Сенцова, признав его организатором.

«Алексей говорит, что не свидетельствовал против Сенцова, но позже всё-таки пошёл на сделку со следствием, оговорив и себя, и других участников так называемой группы Сенцова», – уточнили в материале.

«Я знал, что это не они, но, увы, не мог ничем помочь ни себе, ни им, и это оставляет очень горький осадок в душе, – сказал Чирный и добавил, что хотел бы увидеть Кольченко и Сенцова. – Думаю, нам стоит встретиться, кое за что извиниться, ну а кое-что рассказать, чего они не знали».

При этом украинские пропагандисты сделали попытку связаться с Сенцовым, однако террорист ответил коротко: «Без комментариев».

В сюжете напомнили, что на первой пресс-конференции после освобождения Сенцов говорил, что не держит зла ни на Чирного, ни на ещё одного фигуранта дела Афанасьева, однако это не значит, что он должен с кем-то встречаться.