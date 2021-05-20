Террорист Сенцов признал, что Крым всегда хотел в Россию. За это планировал взрывать?

20.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Быть украинским патриотом в Крыму всегда было очень тяжело. Подавляющее большинство населения полуострова всегда было не украинским и выступало за Россию и Советский Союз.

Об этом в интервью львовскому пропагандисту Остапу Дроздову заявил осужденный за подготовку теракта в Крыму и освобожденный по обмену Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенцов заявил, что очень хорошо знает, что такое Советский Союз и потому всегда выступал за «незалежность».

«Во Львове, на Галичине очень легко быть патриотом, потому что это вокруг тебя все живет. А в Крыму быть украинским патриотом быть очень тяжело, потому что этого просто нет. Была всегда Россия, Советский Союз. Почему Крым всегда голосовал много за коммунистов? Потому что люди жили, которые этими воспоминаниями. И это потому потом были коммунисты, Партия регионов, а сейчас «Единая Россия». И это такая нормальная эволюция, к сожалению, для этих людей, для большинства, но не для всех. Я всегда себя считал украинским режиссером, украинским гражданином, хотя не общался на украинском. Но всегда был причастен к этому государству, потому что я очень хорошо понимаю, что такое Советский Союз», – заявил Сенцов.