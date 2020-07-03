03.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
деньги, Политика, Украина
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Террорист Сенцов признался, что не работает и живет за чужой счет


Украинский террорист Олег Сенцов, освобожденный в рамках обмена прошлой осенью, уже почти год не работает, а живет в подаренной квартире на деньги, которые ему выделили в рамках разных премий, перечислили украинцы и оплатили организаторы грантоедских мероприятий.

Об этом Сенцов заявил в эфире «Громадське радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сенцов похвастался, что может прожить так еще как минимум год.

«Все очень просто – квартиру мне подарили, я получил несколько денежных премий, которые достаточно серьезные деньги. Плюс люди собирали для меня какие-то деньги по разным направлениям. Плюс нам сто тысяч гривен заплатило государство. Потом уже были спонсоры, которые через Павла Гриба, он их подтягивал, спонсоры тоже объявили. Кто-то бытовую технику подарил, компьютер, вот этот телефон мне подарили друзья, ноутбук мне подарили. Вот эти деньги.

Плюс я получил гонорары за три изданные книги, эти книги очень неплохо продаются, я очень благодарен покупателям, потому что за эти деньги в том числе я существую. Плюс я получил гонорар за фильм «Номера», который был сделан, пока я был в тюрьме, это тоже немаленькие деньги. Вот мои деньги, которые я заработал и сейчас на это живу. Это не огромные деньги, но на год мне еще хватит с моей семьей.

Все те путешествия, что я путешествовал, я не потратил ни копейки, потому что они все существуют за счет трех организаций, которые меня к себе приглашают. В Америку, канадская диаспора в Канаду, в Париже тоже было сообщество, которое меня приглашало, в Лондон я ездил – «Фонд Магнитского» мне вручал приз и приглашал к себе. То есть, все вещи, они приглашают и оплачивают», – заявил Сенцов.


Напомним, он практически сразу после освобождения стал участвовать в разнообразных форумах, выступая с речами, очерняющими Россию и российский Крым.

Также «ПолитНавигатор» сообщал, что Сенцов рассматривался западными спонсорами как один из новых лидеров антироссийских сил.

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