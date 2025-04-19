Террорист Сенцов: Русские должны признать свое поражение

В нынешнем виде Россия не должна существовать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил осужденный в РФ за терроризм и вернувшийся на Украину по обмену Олег Сенцов, воюющий сейчас в составе ВСУ.

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«Россия сегодня — это нацистская Германия 1942−1943 годов. Здесь не о чем говорить. Но в перспективе, я надеюсь, Россия перестанет существовать в том виде, как нацистская Германия, и станет обычной страной, с которой можно говорить. Нам сейчас это трудно осознать, я говорю о примерах в истории. И как бы нам не хотелось, чтобы между нами с Россией было море с крокодилами, — между нами всегда будет эта граница. Если мы победим в войне и не поможем России перезагрузиться как государству и нации, чтобы они перестали быть дикарями, то мы будем постоянно с ними воевать», – изливается русофобией террорист.

Причем он добавил, что этот процесс должен растянуться на века.