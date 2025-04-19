Террорист Сенцов: Русские должны признать свое поражение

Игорь Шкапа.  
19.04.2025 13:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина


В нынешнем виде Россия не должна существовать.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время», заявил осужденный в РФ за терроризм и вернувшийся на Украину по обмену Олег Сенцов, воюющий сейчас в составе ВСУ.

В нынешнем виде Россия не должна существовать. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью,...

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«Россия сегодня — это нацистская Германия 1942−1943 годов. Здесь не о чем говорить. Но в перспективе, я надеюсь, Россия перестанет существовать в том виде, как нацистская Германия, и станет обычной страной, с которой можно говорить. Нам сейчас это трудно осознать, я говорю о примерах в истории. И как бы нам не хотелось, чтобы между нами с Россией было море с крокодилами, — между нами всегда будет эта граница. Если мы победим в войне и не поможем России перезагрузиться как государству и нации, чтобы они перестали быть дикарями, то мы будем постоянно с ними воевать», – изливается русофобией террорист.

Причем он добавил, что этот процесс должен растянуться на века.

«Сейчас это враги, которые хотят нас уничтожить, и мы должны сломать хребет этому монстру. Русские должны признать свое поражение и неправоту. Тогда это будет действительно победа, которая приведет к устойчивому миру», – резюмировал Сенцов.

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