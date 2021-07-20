20.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, Крым, Украина, экстремизм
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Террорист Сенцов сокрушается, что Крым не удалось превратить во второй Донбасс

Новости УкраиныУкраинским военнослужащим в 2014 году надо было вступить в бой с ВС РФ в...

Украинским военнослужащим в 2014 году надо было вступить в бой с ВС РФ в Крыму, чтобы пролить кровь и превратить ситуацию на полуострове в аналогичную Донбассу.

Об этом в интервью одиозному телеведущему-русофобу Роману Скрыпину заявил осужденный за попытку теракта в Крыму и выданный по обмену Украине Олег Сенцов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2014 году был момент, когда мы могли оказывать сопротивление в Крыму. Да, мы бы не смогли его отбить, это правда. У нас было количество, но не было качества, мотивированных и готовых защищать Украину было не так много. Командиры, полицейские, СБУ предавали. Но если бы у нас была серьёзная история сопротивления, мы могли бы сказать – смотрите, нас захватили. Мы оказывали сопротивление, но нас убивали, и нас захватили военным путём», – сказал Сенцов.



«И сейчас мы бы могли эту историю подавать, как в Донбассе. В Донбассе мы сопротивлялись, нас захватили, убили четырнадцать тысяч человек. И это война. У нас не на что поставить. Все говорили: «Лишь бы не было крови». Путина это устраивало – так тихо вытолкнуть нас из Крыма», – добавил террорист.

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