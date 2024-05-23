Террорист-шахматист Каспаров требует бить ракетами ATACMS по Ростову

Украина не сможет выиграть в противостоянии с Россией в ближайшие два года, но ситуацию якобы может изменить снятие запрета на применение западных ракет по «старым» территориям России.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Дмитрия Гордона заявил беглый российский либерал, внесенный в перечень экстремистов и террористов, Гарри Каспаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое окончание войны? Если мы говорим про перемирие, оно может всегда наступить, и в этом году. Если мы говорим про окончание войны, а это, я повторяю, один из двух вариантов: победа или поражение, крах Украины или крах путинского режима. Этот вопрос – в этом году не решится. У Путина есть потенциал войны два года. Я не знаю, какой потенциал у Украины остался, и как себя будет вести Запад в этой ситуации. Но вряд ли эта война может уйти в 27-й год. Я думаю, 25-й год будет решающий, на самом деле. Потому что Путин тоже начинает испытывать серьезные экономические, в том числе и военные – разного рода проблемы», – трепался либерал-шахматист.

«Если Запад готов проявить хоть какую-то решимость, а это в первую очередь связано с тем, что Украина должна начать отвечать. Как только ракеты полетят через официальную границу, ситуация в России начнет меняться. Прилет ATACMS куда-нибудь в район Ростова – это сразу изменение всех раскладов внутри России», – вещал Каспаров.