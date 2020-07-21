Террорист в Луцке показал, как надо вести переговоры с Зеленским

21.07.2020, Москва, Михаил Рябов

Захвативший пассажиров автобуса в заложники в Луцке террорист продемонстрировал возможность добиваться выполнения своих требований от высшего руководства Украины.

Если бы защитники республик Донбасса были бы на самом деле террористами, как об этом утверждают в Киеве, то именно таким способом они могли бы принудить Украину к выполнению Минских соглашений, рассуждает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Оказывается, кому-то просто нужно захватить как можно больше заложников, и после этого угрожать взорвать их, и ещё сто-пятьсот густонаселённых объектов (не конкретизируя, сколько и в каких именно городах Украины), и тогда Зеленский соберёт Раду, которая единогласно проголосует все Минские соглашения. И даже Конституцию поменяют. Как ни бредово выглядит, но это уже сбывается в Украине!

А ведь именно с Донбассом и ведет себя киевская власть как террорист. Хочу напомнить мудрую пословицу: «Что посеешь, то и пожнешь!» А ведь в 2014 году посеяли кровь, смерть, разруху. Вот и получаем сегодняшние страшные, горькие плоды», – отмечает Журавко.

По его мнению, события в Луцке станут примером для подражания – однако к методам террора прибегнут не республики Донбасса, а, скорее, неонацисты из числа бывших боевиков АТО.

«Думаю, эта нечисть будет процветать в Украине и дальше. Эти зараза распространится по всем областям. Службу безопасности (СБУ) в Украине уничтожили, превратив в карательный орган, в СС-гестапо. Полиция полностью деморализована. В ней нормальных людей не осталось. Я уже не говорю о специалистах. Остались одни придурки, бандиты и негодяи, которые руководят спецслужбами.

За президента я уже и говорить не хочу. Вдумайтесь! Целый президент выполняет выставленные условия террориста. Так что же получается? Что с властью надо именно так разговаривать? И с самим Зеленским? Знаете, какой-то сюрреализм», – возмущен Журавко.