Террорист в Симферополе открыл стрельбу по ФСБ и был уничтожен

11.05.2021, Симферополь, Виктор Орлов

В Симферополе при задержании объявленного в розыск члена международных террористических организаций боевик открыл стрельбу по сотрудникам силовых ведомств, после чего был ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В ходе проведения оперативно-боевого мероприятия на территории муниципального образования городской округ Симферополь подозреваемый открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ, тем самым оказав вооруженное сопротивление. В процессе боестолкновения боевик был нейтрализован. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.

Поддерживающее членов экстремистских организаций движение «Крымская солидарность» уже опубликовало данные о ликвидированном боевике. Им оказался Аюб Рахимов, который бежал из Узбекистана, где ему угрожало уголовное преследование как члену запрещенной организации «Хизб-ут-Тахрир». Интересно, что в РФ Рахимов пытался легализоваться, выиграв дело в Европейском суде по правам человека, который признал его «политическим беженцем». Не менее интересно, что в Крым он переехал в 2015 году, хотя другие видные «хизбы» к этому моменту предпочли бежать на Украину.

Рахимов был ликвидирован в селе Дубки, где скрывался от силовиков в недостроенном доме. Правоохранители сначала прибыли в дом в селе Заветное, где проживала семья Рахимова, супруга уверяла, что он «уехал на заработки», хотя накануне Рахимов присутствовал на намазе. Сейчас супруга Сохиба Бурханова также проверяется на соблюдение миграционного законодательства РФ.

Недостроенный дом, где скрывался злоумышленник

Группа поддержки