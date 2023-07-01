Террорист Закаев из Киева обвинил Саудовскую Аравию и ОАЭ в «предательстве»

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Саудовская Аравия и ОАЭ, отказавшись присоединяться к антироссийским санкциям, предали не только Украину, но и бежавших с Кавказа террористов – сторонников т.н. Ичкерии.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил один из вожаков террористов, именующий себя главой так называемого «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» Ахмед Закаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о политическом руководстве мусульманского мира – они предали чеченский народ как мусульман. Та секта, которая сегодня образовалась на Северном Кавказе, религиозная секта под руководством Рамзана Кадырова «Ахмат сила» – это секта создана именно Саудовской Аравией и при их поддержке», – сказал террорист.

По словам Закаева, российские власти Чечни «представляют угрозу и для Европы, и для Украины».

«Ответственность ложится и на Саудовскую Аравию, и на исламский мир», – добавил террорист.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров называл подельников Закаева «шайтанами» и обещал, что в результате СВО они будут уничтожены.

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов называл Закаева «британским ЛГБТ-адептом».

«Ни один, хоть немного уважающий себя человек, несмотря ни на что не побежит в страны, где идеи ЛГБТ являются высшими ценностями, и пренебрежение ими карается не только обществом, но и государством. Если бы они были бы настоящими чеченцами и нормальными мужчинами, увидев и осознав сущность европейских ценностей, они попросили бы прощения у Рамзана Ахматовича Кадырова и вернулись бы в республику несмотря ни на что», – заявлял Алаудинов.