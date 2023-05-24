Террориста Пономарёва и его власовцев публично унизили на львовском ТВ

Тарас Стрельцов .  
24.05.2023 20:53
  (Мск) , Львов
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Дзен, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Беглый депутат Госдумы Илья Пономарёв, единственный парламентарий, не поддержавший воссоединение России с Крымом, пытаясь поддержать своё террористическое движение в РФ, жидко обделался на львовском ТВ, где ему указали на его место.

Перепалка произошла в эфире телеканала «NTA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Беглый депутат Госдумы Илья Пономарёв, единственный парламентарий, не поддержавший воссоединение России с Крымом, пытаясь...

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«Мы много спорим, существуют ли хорошие русские, а я считаю, что хороших русских не существует, существуют настоящие хорошие люди, которые по-настоящему нормально относятся к своей стране, к Украине, к другим странам мира. Которые – не имперцы, которые хотят жить в другом обществе, и которые сейчас получили это оружие и начинают настоящее сопротивление против Путина», – вещал Пономарёв.

Однако этот спич не вдохновил одну из участниц эфира, руководителя ОО «Объединение добровольцев» Елену Живко. Она буквально набросилась на либерала.

«Вы так хвалите россиян, я вам хочу сказать, что хорошие русские есть – они лежат мёртвые на фронте, вы просто так хвалите россиян – это те россияне, которые молчали, когда убивали у нас детей, это россияне, которые насиловали людей. И для меня хороших россиян не бывает.

Мне даже тяжело вас слушать, потому что, как я понимаю, у вас до сих пор российский паспорт, и вы идёте против российской власти только потому, что вас преследовали. Может вы и помогаете Украине, но знайте, что мечта каждого украинца – это чтобы России не существовало, и чтобы вообще её не было», – выпалила Живко.

Пономарёв начал слабо сопротивляться.

«У меня украинский паспорт, и мы воюем, защищая Украину, для того, чтобы Украина была свободной», – лепетал либерал.

«Но хорошие русские – мёртвые русские», – перебила «волонтёрша».

«И наши, и ваши проливают свою кровь на фронте за то, чтобы Украина была свободной», – унижался Пономарёв.

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