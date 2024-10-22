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21 сентября в одной из киевских информпомоек состоялся сходняк, на котором был оглашен «черный список» российских государственных служащих, «преследующих в Крыму проукраинских жителей».

По понятным причинам, «преследуемые проукраинские жители» были поданы идиллическими пастушками и гречкосеями, обижаемыми «оккупационным режимом» за ношение вышиванок и целование синегнойной тряпочки под кроватью, а вовсе не за ведение разведки против российских войск и военных объектов, а также подготовку к диверсионно-террористическим актам на полуострове.

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«Черный список» был составлен кучкой бывших ялтинских грантоедок из конторы ZMINA, некогда трудившихся в Крыму на гранты одной из чешских НПО для продвижения идеек «Евромайдана».

На этот раз состав сходки не был таким представительным, как ещё несколько лет назад. На презентацию «черного списка» согнали заместителей «постпреда президента Украины в АРК» и «прокуратуры АРК». От ZMINA на манеже кувыркались две новые клоунессы, ещё не успевшие намозолить глаза и уши.

Во вступительной речи модераторки было сказано, что в «черный список» уже внесено около трехсот должностных лиц из числа «предавших Украину» крымских чиновников, «засланных из Москвы для проведения оккупационной политики», судьи, прокуроры, а также сотрудники исправительных учреждений, в которых шьёт рукавицы украинская «обиженка».

Модераторка выразила глубочайшее сожаление, что на сегодняшний день мониторинг «антиукраинских сил» в крымской власти сильно затруднен из-за мер, предпринятых силовиками, чтобы снизить утечку личных данных должностных лиц в открытые источники. Из чего вытекает, что на получение этих данных ориентирована СБУ и другие спецслужбы Украины.

В пространной речи, посвященной «нарушению прав людыны в Крыму», модераторка сообщила, что «черный список» пополнился данными на ещё 35 человек — судей, прокуроров, сотрудников ФСБ и ФСИН.

Особо трогательно прозвучали отсылки на нормы Женевской конвенции по обращению с политзаключенными, к которым киевские грантоеды упорно причисляют осужденных шпионов, террористов и провокаторов. Эти «уважаемые люди», дескать, должны сидеть на нарах в Крыму, а не валить лес на солнечной Колыме. К тому же, рыдала модераторка, среди «украинских правозатычников» чуть ли не каждый первый — инвалид, отчего их нельзя доводить до «цугундера».

Также прозвучали жалобы на то, что представители украинской и международной «спильноты» не имеют доступа к арестованным или уже осужденным шпионам, террористам и провокаторам, дабы живописать «ужасы нахождения в российских застенках». Здесь приходит на ум мучительная отсидка украинской лётчицы-налетчицы Надьки Савченко, которую с особым цинизмом пытали макаронами в российской тюрьме, что деваха потом в дверь не проходила.

Характерно, что весь этот цирк уродов совершенно не интересует судьба недавно арестованной в Одессе пророссийской активистки Елены Чесаковой, которую, как утверждает украинский нардеп Дмитрук, «пару дней подержали для острастки за решеткой, а затем объявили 60 дней домашнего ареста». При том, что Елене Чесаковой светит три года тюрьмы «за отрицание российской агрессии».

И это если не углубляться в кошмарную тему пропавших без вести людей, арестованных СБУ за последние 10 лет и брошенных в тюрьмы или убитых без суда и следствия только за подозрение в симпатиях к России.

Есть мнение, что Елену Чесакову, объявленную украинскими СМИ «умершей в СИЗО от сердечной недостаточности», спасло от расправы то, что её акция с российским флагом на месте снесенного памятника Екатерине II получила широкий, в т.ч. международный, резонанс.

В этом плане, действия украинской «вланы» и прикормленных ею «правозатычников» напоминают поведение жлоба, сидящего на собственной куче навоза, требующих от других тщательно вытирать ноги о коврик.

По заявлению сходняка, «черный список» фигурантов необходим для возбуждения уголовного дела «прокуратурой АРК», для объявления международных санкций и «просто, чтобы знать». Было сказано, что эмиссары ZMINA мотались со списочком в Женеву, Варшаву и Прагу, будоражили мнение местных чиновников и общественных организаций, но о результатах не сообщалось.

Несмотря на потешность процесса поиска врагов и личностей «следствия», внесение российских должностных лиц в «черные списки» несет для них неиллюзорную угрозу. Вспомним, как на новых территориях РФ СБУ организует взрывы и убийства пророссийских чиновников, попытки покушения на Сергея Аксенова и Олега Царева в Крыму.

На сходняке прозвучала важная фраза:

«Мы не знаем, когда произойдет деоккупация Крыма, когда прекратится война, но мы должны на будущее собирать информацию о чиновниках, работающих на оккупационные власти».

А это значит, что, через «прокладку» «правозащитников» украинские спецслужбы продолжат террор на освобожденных территориях, чтобы парализовать российскую власть на местах, внушить страх через старую практику «бандеровского аттентата».